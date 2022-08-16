بنسبة نمو 77%

الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة صافي أرباحها في النصف الأول من العام الجاري 2022 بنسبة 77% لتسجل 9 مليون درهم مقارنة ب 5.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر الإيرادات، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء.

وحققت الشركة ارتفاعاً في اجمالي الأصول بنسبة 9% لتصل الى 636.6 مليون درهم مقارنة ب 583.9 مليون درهم في نهاية 2021، كما شهد العائد من العمولات زيادة بنسبة 48% ليسجل 23.5 مليون درهم مقارنة ب 15.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ساهمت مصادر الدخل الأخرى من بينها إيرادات التمويل والتداول على الهامش في ارتفاع بنسبة 40% في العائد من تمويل الهامش ليصل الى 11.1 مليون درهم مقارنة ب 7.9 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، و ارتفع العائد من أعمال صانع السوق و توفير السيولة بنسبة 210%، ليقفز اجمالي العائدات بنسبة نمو 55% و يسجل 41.4 مليون مقارنة ب 26.7 مليون درهم في النصف الأول من 2021، فضلاً عن استحواذ بي اتش ام كابيتال على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3119 حساب في النصف الأول من هذا العام.

وأكد عبد الهادي السعدي ، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، على مواصلة الشركة مسار نموها وتعزيز قوتها والمضى قدماً نحو توسيع أعمالها مع تبني أفضل المعايير والممارسات المهنية التي تلبي احتياجات عملائها و تحقق زيادة في عائدات المساهمين والمستثمرين.

وقال عبد الهادي السعدي: " نفخر بتحقيق هذه الزيادة الإيجابية في صافي أرباح الشركة، وتعكس هذه النتائج في النصف الأول من العام الجاري الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة التي ترسخ المكانة الرائدة للشركة في المنطقة، كما ساهم في الوصول لهذه النتائج التزام الشركة بضمان إتباع أفضل الممارسات المهنية مع توفير أفضل بيئة عمل واعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة للاستثمار، بالإضافة إلى توافق خدماتنا مع الممارسات والنظم العالمية في هذا القطاع وتميزها بالجودة العالية والموثوقية، ولا يزال هناك الكثيرمن الخطط الواعدة التي سوف نحرص على تنفيذها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا".

وأضاف عبد الهادي السعدي: "حققت بي اتش ام كابيتال العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري، منها إطلاق نظام "بي اتش ام كابيتال الذكي" لفتح حسابات العملاء الذي يتيح فتح حسابات المستثمرين بشكل سهل، مبتكر و موثوق، كما حصلت الشركة مؤخراً على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لإدارة الصناديق الاستثمارية، والذي يتيح للشركة إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار وترويجها، ويمكّنها من توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ما يعزز مكانتها الريادية في أسواق المال".

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

يذكر أن "بي إتش إم كابيتال" هي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

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