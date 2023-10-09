أعلنت شركة Future 10X بالتعاون مع شركة Eventalist، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، عن مبادرتها الجديدة لإطلاق مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في دبي"، برعاية سمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم. وسيُعقد المؤتمر في فندق بلازو فيرساتشي الشهير في دبي يومي 8 و 9 يناير 2024 حيث سيلقي الدكتور راسموس روته، أحد أشهر علماء الذكاء الاصطناعي في ألمانيا وأوروبا، الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح المؤتمر.

وقد دعا الشيخ راشد، الرئيس الفخري للمؤتمر، إلى المشاركة في هذا الحدث قائلاً: "أنا واثق أن مؤتمر 'الذكاء الاصطناعي في دبي' سيعزز الابتكار المحلي في هذا المجال وسيخلق منصة عالمية للمناقشات المجدية حول الذكاء الاصطناعي".

وأشار الدكتور حكمت البعيني، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، إلى أهمية هذا المؤتمر والذي يؤكد على دور دبي الريادي في تطوير هذه التكنولوجيا وقوانينها وتأثيراتها على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ويشمل المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. معرض الذكاء الاصطناعي: مساحة واسعة للشركات ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم المبتكرة.

2. حلقات نقاش: سلسلة حلقات نقاش تتناول أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي.

3. اجتماعات بين الرؤساء والمدراء التنفيذيين: منصة لرؤساء الشركات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وتقوية العلاقات المهنية بينهم.

من المتوقع حضور حوالي ١٠٠ رئيس تنفيذي أو ممثلين عنهم، و٢٠٠٠ زائر للمعرض لاكتشاف أحدث التطبيقات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل المؤتمر أيضا حفل تكريمي للشخصيات والشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في دبي.

سيتضمن المؤتمر ثماني جلسات مناقشة هامة تشمل:

1. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الأكاديمي والتدريب المهني.

2. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الصحي وتقنيات الرعاية الصحية.

3. الأخلاقيات والقوانين المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

4. الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الأمن القومي والعسكري والأمن السيبراني.

5. دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية.

6. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاتصالات والمواصلات.

7. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمة العملاء والمستهلكين.

8. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الموارد البشرية وتحسين سبل توظيف الكفاءات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المعرض على منصة aidubaiconference.com."

#بياناتحكومية

- انتهى -

