الكويت، في إطار حرصه المستمرّ على تعزيز مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل في الكويت، أعلن بنك برقان أن 89% من موظفيه شاركوا في استبيان الارتباط الوظيفي الذي أجرته منظمة Great Place to Work®، وهي نسبة تُعد مرتفعة وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من قبل المؤسسات العالمية المختصة. ويعكس هذا الاستبيان الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لتعزيز التواصل الفعّال مع موظفيه، وتقدير دورهم الحيوي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار لتحقيق تطلعات الموظفين والمؤسسة على حدٍ سواء.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ علي أكبر، نائب المدير العام - الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: "إن الحصول على شهادة أفضل بيئة عمل (Great Place to Work®) لا يعتبر مجرد إنجاز يُحقّق لمرة واحدة، بل هو التزام دائم تجاه موظفينا إذ نسعى باستمرار إلى تقييم وتطوير جميع جوانب تجربتهم المهنية، وتوفير بيئة عمل تلبّي تطلعاتهم وتحقق نموهم الشخصي وتطورهم الوظيفي".

وأضاف: "يتبنى بنك برقان أفضل الممارسات العالمية في الموارد البشرية ويواصل جهوده لضمان استمرارية تطوره كمؤسسة تحتضن الكفاءات المتميزة وتدعم تحقيقها لأعلى مستويات النجاح، مما يعكس رؤيته في الاستثمار برأس المال البشري كأحد أهم ركائز نجاحه ونموه المستدام".

وتابع علي أكبر: "انطلاقاً من قيم بنك برقان الأساسية، وخاصة الشفافية، شارك بنك برقان نتائج الاستبيان مع موظفيه، حيث تم تحليل البيانات بعناية لتحديد المجالات التي تتطلّب التطوير والتحسين، بالإضافة إلى تعزيز مكامن القوة التي نفخر بها. بناءً على هذه النتائج، يعتزم البنك وضع خطة تطوير شاملة قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة الارتباط الوظيفي، وتعزيز رضا الموظفين، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة المقدمة للعملاء".

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يُعد أول مصرف في الكويت يتم إدراجه ضمن قائمة "أفضل مكان للعمل" (Great Place to Work®) مما يعكس التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل محفّزة ترتقي بتجربة موظفيه المهنية والشخصية. وانطلاقاً من استراتيجيته الشاملة، يركز البنك على تطوير رأس المال البشري وتعزيز قيم الشفافية، التعاون، والابتكار، كما يواصل تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز ارتباط الموظفين بالمؤسسة، وتشجيعهم على تقديم أفضل أداء، بما يرسخ من مكانته كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، وينعكس في تقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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