شركة أملاك للتمويل تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024

· صافي أرباح مجموعة أملاك بعد ضريبة الدخل ارتفع بنسبة 89% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

· إجمالي قيمة الأصول بلغ 3.14 مليار درهم إماراتي

· المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة وصلت إلى مرحلة متقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 مايو 2024: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، اليوم عن نتائجها المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ركّزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 27 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـصافي ربح بلغ 14 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 89%.

وشهد صافي اﻹيرادات من أنشطة التمويل واﻻستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% ليبلغ 33 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 30 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليبلغ 68 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 74 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023.

كما انخفضت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك للتمويل بنسبة 23% لتصل إلى 23 مليون درهم إماراتي في هذا الربع، مقارنةً بـ 30 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 23 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الأول من عام 2024، حيث قامت الشركة منذ عام 2014 وحتى هذا اليوم بتسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وكانت شركة أملاك للتمويل قد بدأت في عام 2023 المفاوضات مع الممولين المتبقين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، حيث بلغت حالياً مرحلة متقدمة.

وسجّلت الشركة انخفاضاً في تكلفة إطفاء الدين بقيمة 8 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 12 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام الماضي على الودائع الاستثمارية. ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي بالودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المُقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقرير. ‎

وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات شركة أملاك للتمويل في مصر انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة.

نبذة عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع

قدمت أملاك للتمويل، منذ تأسيسها في نوفمبر من العام 2000، وباعتبارها المزود الرائد للخدمات المالية في المنطقة، لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية متطلبات السوق دائمة التغير.





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