· تعتزم الشركة التركيز على تعزيز عمليات الشحن وبناء شراكات إستراتيجية عالمية في الأشهر الستة المقبلة.

· إيرادات الشركة تقفز إلى 474.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من2022 .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ("الصير مارين")، الرائدة عالمياً في العديد من القطاعات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن أداء ربع سنوي قوي للربع الثاني من عام 2022، محققة 882.97 مليون درهم في الأرباح، بزيادة قدرها 115٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقد قفز معدل النمو لشركة "الصير مارين" بنسبة قياسية بلغت 74٪ مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 474.82 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت الأصول 11.58 مليار درهم إماراتي. ولقد اتت هذه البيانات المالية القوية مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية لشركة "الصير مارين"، وخدمات الإدارة والمنتجات المتنوعة مع أحدث مشاريعها في حلول الشحن للبضائع السائبة. بالإضافة إلى الاستحواذ على السفن من فئة VLGCs وVLCCs، والتي تسهم في تعزيز محفظتها الواسعة كشركة بحرية رائدة على مستوى العالم.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة "الصير مارين": " لقد ظللنا يقظين في ظروف السوق غير المسبوقة لمعالجة أي عقبة والاستفادة من الفرص في الصناعة البحرية لتحقيق المزيد من النمو وزيادة الإيرادات. وقد أدى هذا، بجانب تنفيذ استراتيجية النمو العالمية لشركة "الصير مارين" في الإدارة التجارية، إلى زيادة ميزانياتنا العمومية ومكاسب المساهمين. نتوقع أداءً قوياً بنفس القدر في النصف الثاني من عام 2022 وذلك من خلال المزيد من النمو التلقائي وعمليات الاستحواذ المربحة والاستراتيجية الذكية لتلبية طلب السوق على تجارة البضائع السائبة الجافة".

تُعد "الصير مارين" شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات البحرية، وتواصل توسعها بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدرس فرص التوسع في قطاعات ناقلات المنتجات وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة، ولديها خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على ما يتراوح بين 10 - 15 سفينة في عام 2022.

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عن الصير مارين

تأسست الصير مارين في عام 2003 ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية و مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنها برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي ، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة الخدمات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة التسويق والاتصالات Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية gemma.sexton@ihcuae.com