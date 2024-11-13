أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث ("الربع") والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 27.20 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام مقارنة بـ 24.31 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الزيادة بنسبة 11.9% نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث0.73 سنت أمريكي مقابل0.71 سنت أمريكي للربع الثالث من عام 2023 بزيادة 2.8%. بلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 46.59 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام بزيادة 103.0% مقارنة بـ 22.95 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2023. بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 154.26 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 124.19 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 24.2%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 27.659 مليون دولار أمريكي مقابل 23.86 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 15.9%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 70.03 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 63.67 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 10.0%.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 87.95 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة 11.44% مقارنة بـ 78.92 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2023. ويعود سبب الربح بشكل رئيسي إلى المساهمات من أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وحصة الأرباح في الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، والدخل الناتج عن أنشطة استثمار الخزينة. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام2.43 سنت أمريكي مقابل 2.26 سنت أمريكي للفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة 7.5%. وبلغ مجموع الدخل الشامل عائداّ على المساهمين بقيمة 113.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة 51.4% مقارنة بـ 75.23 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 486.49 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 340.40 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42.9%. وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 95.96 مليون دولار أمريكي مقابل 81.05 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 17.9%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 233.90 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 180.24 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 29.8%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 997.05 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف بلغ 0.8% من 989.54 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، في حين سجلت المجموعة انخفاض بسيط في إجمالي الأصول بلغت نسبته 1.6% ليصل إلى 10.94 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 11.12 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى بيع صافي الاستثمارات الخاصة.

يبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليًا أكثر من 21 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثالث، والتي اشتملت على:

إطلاق برنامج المساعد التنفيذي : قامت المجموعة بتصميم وإطلاق برنامج المساعد التنفيذي الذي يهدف لتمكين الخريجين البحرينيين المتميزين. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جي إف إتش برعاية القادة المستقبليين من خلال الاستثمار في أفضل الخريجين لتعزيز مهاراتهم.

قامت المجموعة بتصميم وإطلاق برنامج المساعد التنفيذي الذي يهدف لتمكين الخريجين البحرينيين المتميزين. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جي إف إتش برعاية القادة المستقبليين من خلال الاستثمار في أفضل الخريجين لتعزيز مهاراتهم. دعم المجلس الأعلى للمرأة : ساهمت جي إف إتش بدعمٍ مالي لتنظيم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية القادم، والذي يتم الاحتفال به بشكل سنوي في شهر ديسمبر عبر مراسم خاصة تقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

ساهمت جي إف إتش بدعمٍ مالي لتنظيم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية القادم، والذي يتم الاحتفال به بشكل سنوي في شهر ديسمبر عبر مراسم خاصة تقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. رعاية موسم القدرة الذي ينظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة للعامين 2024 و2025 : تواصل جي إف إتش شراكتها مع الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في سباقاتها المتبقية لعام 2024 والسباقات المقبلة في العام 2025، مما يعكس دعم المجموعة للرياضات ذات الشعبية العالمية.

تواصل جي إف إتش شراكتها مع الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في سباقاتها المتبقية لعام 2024 والسباقات المقبلة في العام 2025، مما يعكس دعم المجموعة للرياضات ذات الشعبية العالمية. رعاية بطولة العالم للغطس العالي2024 ومنافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3X3 : بالشراكة مع اللجنة الأولمبية البحرينية، دعمت جي إف إتش حدثين رياضيين عالميين مهمين خلال هذا الربع، وهما بطولة كأس العالم للغطس العالي 2024 والجولة العالمية لكرة السلة 3X3 2024.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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