دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدّة، أنّ المرحلة الرابعة من مشروعها الرائد "ريفييرا"، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسيّة؛ تشهد تقدماً بوتيرة متسارعة في عمليات الإنشاء حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 87%، وذلك بالتزامن مع الموعد المحدد للانتهاء من المشروع الواقع في قلب مدينة محمد بن راشد وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي، خلال الربع الثالث من عام 2024.

وقد وصلت نسبة الإنشاء في مبنى عزيزي أزور أحد المباني الستة في هذه المرحلة إلى 76%، حيث تمّ الانتهاء من الأعمال الهيكليّة بنسبة 100%، فيما وصلت أعمال الطابوق والتكسية الداخليّة إلى 98%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التدفئة والتهوية والتكييف، وأعمال الهندسة الكهربائيّة والميكانيكية والسباكة، والتشطيبات الإجماليّة 94% 86% 56% توالياً. كما تشهد المباني الخمسة الأخرى تقدمًا سريعًا، حيث تراوحت نسبة إنجاز الإنشاءات فيها بين 81% و96%.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة العزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: "من الرائع أن نرى مشروعنا الضخم يتحقق على أرض الواقع، حيث ستشهد المرحلة الرابعة من ريفييرا قريبًا استقبال العديد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزامنا الراسخ بالجودة والتسليم في الوقت المحدد، ونتطلع إلى الترحيب بالمقيمين لتجربة نمط الحياة الفريد الذي يوفره ريفييرا، حيث يُجسّد هذا المشروع تفانينا في بناء مجتمعات مصممة بعناية في مواقع متميزة، لتقدم مزيجًا مثاليًا من الفخامة والراحة. نفخر برؤية ريفييرا يُساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المرتفع على المجتمعات السكنية المتميزة ذات العائد الاستثماري المرتفع في المواقع الأكثر استراتيجية في دبي."

ويعدّ مشروع ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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