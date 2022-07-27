دبي: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من 2022.

سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها 866 مليون درهم للنصف الأول من 2022 مرتفعة بنسبة 28.1% مقارنة بالنصف الأول من 2021. إن الإرتفاع في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى أدى إلى ارتفاع قوي في صافي الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في السوق قد ارتفعت ، وأدى هذا الارتفاع إلى جانب النمو القوي للقروض إلى ارتفاع الإيرادات في النصف الأول. في حين أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية مليئة بالتحديات ، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي لا تزال إيجابية.

في سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: "قد حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية تُعزى إلى الجودة العالية والأداء المتوازن للأعمال. بشكل عام ، بلغ صافي أرباحنا 866 مليون درهم ، أي أعلى بكثير من النصف الأول من عام 2021 نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. لقد حقق بنك دبي التجاري تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه طويلة المدى ويتابع بشكل جيد أولوياته الاستراتيجية". وأضاف " كان تكريمنا الأخير من فوربس الشرق الأوسط ، حيث حصلنا على لقب البنك الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة أفضل البنوك في العالم ، إنجازاً ملهماً. لقد كان من دواعي سرورنا أن نشهد استمرار الانجازات طوال عام 2022 حيث حصل بنك دبي التجاري على العديد من الجوائز. هذه الجوائز تقديراً لالتزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به وهي مقياس للعمل الجاد والتفاني من جانب فريق البنك بأكمله. يعتبر التحول الرقمي والابتكار أساسيين لنجاحنا المستمر وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذه المجالات لضمان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية مريحة وسلسة. إن إلتزامنا لعملاء بنك دبي التجاري سيوجهنا كبنك يدعم طموحات عملائه".

نتائج النصف الأول 2022:

بلغت الأرباح الصافية 866 مليون درهم مرتفعة بنسبة 28.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.734 مليون درهم بنسبة 10.3% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات

بلغت المصاريف التشغيلية 475 مليون درهم مرتفعة بنسبة 16.1% مقارنة بالنصف الأول 2021

بلغت الأرباح التشغيلية 1.259 مليون درهم مرتفعة بنسبة 8.3% مقارنة مع النصف الأول 2021

بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 393 مليون درهم منخفضا بنسبة 19.3%

كما في 30 يونيو 2022:

حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.43% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.28% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) 11.88%

) 11.88% ارتفع إجمالي القروض بنسبة 3.9% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 ليصل إلى 83.6 مليار درهم

إجمالي القروض بنسبة 3.9% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 ليصل إلى 83.6 مليار درهم بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.35%

بيان الدخل

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من 2022 إلى 1.734 مليار درهم بزيادة قدرها 10.3٪ ، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى من تعزيز انشطة الأعمال. حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.2% نتيجة لإرتفاع معدلات الفائدة وحجم الأعمال.

بلغت المصاريف التشغيلية 475 مليون درهم على خلفية الاستثمار في الأتمتة والنمو وإدارة المخاطر. لا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 27.39٪.

بيان الدخل (مليون درهم) H1 22 H1 21 YoY Var Q2 22 Q1 22 QoQ Var صافي دخل الفوائد 1,133 1,010 12.2% 590 543 8.7% الإيرادات التشغيلية الأخرى 601 562 6.9% 285 316 (9.8%) إجمالي الإيرادات 1,734 1,572 10.3% 875 859 1.9% المصاريف التشغيلية 475 409 16.1% 239 236 1.3% الربح التشغيلي 1,259 1,163 8.3% 636 623 2.1% صافي مخصصات انخفاض القيمة 393 487 (19.3%) 201 192 4.7% صافي الأرباح 866 676 28.1% 435 431 1.0%

الميزانية العمومية

بلغ اجمالي الموجودات 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مرتفعا بنسبة 4.2% مقارنة بـ 112.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 78.9 مليار درهم بنسبة 6.5% مقارنة بـ 74.0 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021.

وبلغت ودائع العملاء 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مرتفعة بنسبة 6.3% مقارنة بـ 79.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 48.8% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.96%.

الميزانية العمومية (مليون درهم) H1 22 H1 21 YoY Var Q2 22 Q1 22 QoQ Var القروض والتسليفات- بالإجمالي 83,593 78,286 6.8% 83,593 83,199 0.5% مخصصات انخفاض القيمة 4,741 4,241 11.8% 4,741 4,513 5.1% القروض والتسليفات- بالصافي 78,852 74,045 6.5% 78,852 78,686 0.2% إجمالي الموجودات 117,537 112,767 4.2% 117,537 119,036 (1.3%) ودائع العملاء 84,827 79,820 6.3% 84,827 82,808 2.4% حقوق المساهمين 13,121 12,966 1.2% 13,121 12,996 1.0%

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.78% مقارنة بـ 6.95% كما في نهاية 2021.

بلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 393 مليون درهم خلال النصف الأول من 2022. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 997 نقطة أساس لتصل إلى 72.6% (31 ديسمبر 2021: 62.6%) ونسبة 119.21% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4,741 مليون درهم كما في 30 يونيو 2022.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.35% كما في 30 يوينو 2022 (ديسمبر 2021: 88.00%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.43%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.28% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 11.88% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

المؤشرات الرئيسية (%) H1 22 H1 21 YoY Var

(bps) Q2 22 Q1 22 QoQ Var

(bps) العائد على حقوق الملكية 15.69% 12.67% 302 16.18% 15.71% 47 العائد على الموجودات 1.50% 1.29% 21 1.47% 1.48% (1) كفاءة التشغيل 27.39% 26.01% 138 27.31% 27.47% (16) القروض المصنفة 6.78% 6.44% 34 6.78% 6.93% (15) تغطية المخصصات 72.56% 72.67% (11) 72.56% 67.58% 498 القروض والتسليفات إلى الودائع 92.96% 92.76% 20 92.96% 95.02% (206) التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.35% 87.60% 175 89.35% 90.42% (107) كفاية رأس المال 15.43% 15.69% (26) 15.43% 15.61% (18) الشق الأول لرأس المال 14.28% 14.52% (24) 14.28% 14.46% (18) الشق الأول لرأس المال المشترك 11.88% 12.04% (16) 11.88% 12.00% (12)

التصنيفات الائتمانية

Agency Rating Outlook Date Fitch Ratings A- Stable Apr-22 Moody's Baa1 Stable Apr-22

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لمحة عامة عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.

إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بأغلبيتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بينها 20% مملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتزيد القوى العاملة في البنك عن1,300 موظفا. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من المؤسسات والشركات التجارية والأفراد من خلال شبكة أفرع مكونة من 14 فرعا. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من اجهزة الصراف الآلي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 168 جهازا.

للاستفسارات يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الالكتروني investor.relations@cbd.ae