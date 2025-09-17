دبي، الامارات العربية المتحدة، نجح برنامج "مكني" (EmpowerME)، بعد عام واحد على اطلاقه، في تمكين أكثر من 86 ألف شاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من خلال تزويدهم بمهارات عملية في قطاعي الأعمال وريادة الأعمال، عبر مزيج من التدريبات المكثفة بقيادة مرشدين محترفين، وجلسات محلية يقودها سفراء شبان في مجتمعاتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن شراكة رائدة تمتد لثلاث سنوات بين مؤسسة ستاربكس ومجموعة الشايع، بالتعاون مع كل من إنجاز العرب (JA MENA) و"جمعية هابيتات"(Habitat Association) ، بهدف توفير 6 ملايين دولار أمريكي لإشراك وتطوير مهارات 250,000 شاب وشابة في تسعة دول في المنطقة.

أرقام استثنائية

واستقطب برنامج "إنجاز العرب" 41,769 شابًا وشابة في كل من مصر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن بين هؤلاء، التحق 5,013 مشاركًا ببرامج تدريبية مكثفة وتطبيقية، شملت برامج مثل "برنامج الشركة"، ومعسكرات الابتكار، وريادة الأعمال المستدامة والخضراء، ومسارات التأهيل لسوق العمل؛ بينما استفاد 36,756 شابًا وشابة من جلسات تدريبية قصيرة وندوات افتراضية عبر الإنترنت.

وضمّت البرامج المكثفة فئات متنوعة من المشاركين، من بينهم 3,710 شابة، و3,221 شابًا من الفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الفرص، و1,174 طالبًا من التعليم المهني، إلى جانب مشاركات من اللاجئين والأيتام في عدد من الدول. وساهم في تنفيذ هذه البرامج 61 من شركاء ستاربكس، الذين تطوعوا كمرشدين ومدربين ومحكّمين، إلى جانب 611 متطوعاً من المجتمعات المحلية.

وفي إطار برنامج "مكني" ، قامت "جمعية هابيتات"(Habitat Association) ، بتوسيع نطاق برامج التدريب المحلي، إلى جانب بناء مسار إقليمي لريادة الأعمال يشمل تركيا، والأردن، وأذربيجان وكازاخستان. ففي تركيا، نفّذ 149سفيرًا شابًا مُدرّبًا 572 جلسة تدريبية منذ شهر يناير، شملت42,108 شابًا وشابة في المدارس، والمرافق البلدية، والمراكز الشبابية، ومحطات هابيتات وفروع ستاربكس، وذلك عبر 40 مدينة. كما دعمت الجمعية أربع ندوات عبر الإنترنت حول التخطيط المهني 204 شاب وشابة. أما في الأردن، فتمكن 23 سفيرًا مُدرَّبًا حديثًا من الوصول إلى أكثر من 2,400 شاب وشابة منذ أبريل، إلى جانب سبع ورش للدعم النفسي الاجتماعي استفاد منها 201 مشارك — كان ما لا يقل عن نصفهم من مجتمعات اللاجئين، مع خطة لتنفيذ 12 ورشة خلال العام الحالي.

توسيع نطاق الوصول وتعزيز الأثر

وتشمل خطط العام الثاني من برنامج "مكني" توسيع نطاق الوصول وتعزيز الأثر الإيجابي. كما تعتزم "إنجاز العرب" توسعة البرنامج ليشمل المغرب والبحرين وقطر، مع تطوير نماذج التعلم الهجينة وتحسين آليات الربط بين المشاركين والمرشدين لتوفير تجربة أكثر تكاملاً وفعالية. أما "جمعية هابيتات"، فستركز على توسيع شبكة السفراء الشباب في الأردن، إلى جانب استكمال تنفيذ 12 ورشة دعم نفسي واجتماعي، ومواصلة تقديم برامج التعلم داخل المتاجر في كل من تركيا والأردن.

ستاربكس في مجموعة الشايع

تعمل شركة ستاربكس® للقهوة، سلسلة المقاهي العالمية ومحمصات القهوة، في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى كعلامة تجارية مرخصة تحت مظلة مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال امتيازات العلامات التجارية. وبصفتها الشركة الرائدة في تحميص وبيع القهوة المتخصصة في المنطقة، تجمع ستاربكس في مجموعة الشايع بسلاسة بين الخبرة العالمية في مجال القهوة والمعرفة المحلية.

