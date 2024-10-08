(جنيف) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر أغسطس 2024، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 8.6% مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما وصل عامل الحمولة في أغسطس إلى 86.2% (مرتفعاً بواقع 1.6 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي)، ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً.

ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 8.6% مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما وصل عامل الحمولة في أغسطس إلى 86.2% (مرتفعاً بواقع 1.6 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي)، ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً. ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 10.6% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، كما سجلت السعة نمواً بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة وصولاً إلى 85.7% (مرتفعاً بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).

بنسبة 10.6% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، كما سجلت السعة نمواً بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة وصولاً إلى 85.7% (مرتفعاً بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023). ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 5.6% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، وازدادت السعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 86.9% (بزيادة بواقع 3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يشهد سوق السفر الجوي إقبالاً كبيراً، حيث تبذل شركات الطيران قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على تجارب السفر. وقد سجل عامل الحمولة مستويات قياسية مدعوماً بالمكاسب الناتجة عن زيادة كفاءة العمليات، في حين ارتفعت السعة بنسبة 6.5%، مما يؤكد مرونة السوق في مواجهة المشكلات المستمرة في سلسلة التوريد وأوجه القصور في البنية التحتية".

وأضاف قائلاً: "نظراً لاستمرار النمو الملحوظ في مستويات الطلب، نتوقع أن نواجه خلال المستقبل القريب أزمة في سعة البنية التحتية، والتي من شأنها أن تؤثر على نطاق الربط الجوي والخيارات المتوفرة للركاب والشركات. وفي حال أرادت الحكومات تحقيق أفضل استفادة ممكنة من قطاع الطيران، يتوجب عليها اتخاذ قرارات طموحة لضمان توفير سعة كافية ضمن البنية التحتية، في حين يتعين على المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية في الوقت الراهن بذل مزيد من الجهود لإدارة الموارد المتوفرة لها حالياً، واستثمارها بأفضل شكل ممكن. ولا بد من إيجاد حل لمشكلة تفاوت السعة المعلنة للمطارات التي تمتلك بنية تحتية متشابهة، والتي ترتبط بسعي المطارات لتبني الاستراتيجيات التشغيلية لأفضل المطارات أداء، لكنها في الواقع تؤثر سلباً على القطاع باعتبارها لا توظف البنية التحتية في المطارات بالشكل الأمثل".

أسواق السفر الجوي العالمية - التفاصيل حسب المناطق

سجلت جميع المناطق نمواً في أسواق السفر الجوي العالمية في أغسطس 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. كما شهدت الفترة الممتدة بين شهري مايو- يوليو ارتفاعاً في مبيعات التذاكر المخصصة للسفر في شهري أغسطس وسبتمبر بنسبة 6.6% على أساس سنوي، ما يبشر بتعزيز النمو الملحوظ هذا العام.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 5.6% على أساس سنوي، فيما بلغ عامل الحمولة 82.5% (بانخفاض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 19.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 85.2% (بزيادة بواقع 0.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023). وما زالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نمواً ملحوظاً، حيث يفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول لمرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 8.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عامل الحمولة 87.2% (بزيادة بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023). ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نمواً بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه ما زال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، فيما سجل عامل الحمولة نسبة 88.2% (بزيادة بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023)، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

فيما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وقد ازدادت السعة بنسبة 15.2% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 85.1% (منخفضاً بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 7.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عامل الحمولة إلى 77.8% (بزيادة بواقع 2.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر أغسطس 2023).

الأسواق المحلية

ارتفع الطلب المحلي على السفر خلال أغسطس في كافة الأسواق الرئيسية، لا سيما الصين. كما ازدادت مبيعات التذاكر المحلية للسفر في شهري أغسطس وسبتمبر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مما آفاقاً مبشرة للنمو خلال الفترة المتبقية من العام.

ملاحظة: تمثل أسواق الركاب المحلية الست التي تتوفر عنها بيانات مفصلة ما يقارب 31.4% من إجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر العالمية و78.8% من إجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر المحلية.

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