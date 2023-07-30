شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+ للثالثة و A للرابعة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.

ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.

وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار ، وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه مصري.

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