أبرمت "إيه إتش إس العقارية"، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفائقة الفخامة في دبي، شراكة استراتيجية مع "فندي كازا" (FENDI CASA) لتطوير مشروعها الجديد "كازا كانال" في دبي. ستسهم هذه الشراكة في تعزيز المفهوم الفريد لهذا المشروع الأيقوني، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لتطويره 850 مليون دولار أمريكي.

يتميز المشروع بموقعه الحيوي عند قناة دبي المائية، ومن المنتظر أن يعيد تعريف معايير الفخامة في السوق العقاري بدبي. وستضع فندي كازا كافة خبراتها في هذا المشروع وفق أعلى معايير الفخامة في العالم، بما يوفر للسكان أقصى درجات الرفاهية المتناغمة مع التصاميم الفريدة، ووفق مفهومٍ جديدٍ للعيش بتفاصيل راقية وأسلوب حياة معاصر.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية لفئة العقارات الفائقة الفخامة، حيث يوفر المشروع للسكان أسلوب حياة مميز واستثنائي، مع إطلالات بانورامية ساحرة على الواجهة المائية.

هذا وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عباس سجواني، المؤسس والمدير التنفيذي لـ إيه إتش إس العقارية، وألبيرتو دا باسانو، المدير التنفيذي لـ فندي كازا، بالإضافة لكبار الموظفين من كلا الطرفين.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال عباس سجواني: "مشروع كازا كانال يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، عبر تقديم مفهوم جديد لأسلوب حياة الرفاهية. وفي سوق لا يزال يبحث عن أعلى معايير الفخامة، يأتي مشروعنا كازا كانال ليلبي توجهات ومتطلبات المشترين. إن تعاوننا مع فندي كازا في هذا المشروع، يقدم مستوى آخر من التفاصيل المعاصرة ، التي يفتقدها سوق دبي العقاري اليوم. فمن خلال دمح هوية الفخامة الخاصة "فندي كازا" في هذا المشروع، سنقدم تجربة معيشة استثنائية".

وبدوره شارك ألبيرتو دا باسانو رؤيته حول هذا المشروع قائلاً: "إن هذه الشراكة هي علامة فارقة وقيّمة لـ فندي كازا، التي تُثري التصاميم الداخلية بلمسات جمالية مذهلة، والتي تستمر باكتساب أهميتها من خلال مشاركتها في تطوير المشاريع الفريدة حول العالم. نحن فخورون كوننا جزءاً من كازا كانال، هذا المشروع الذي يجسد بشكل مثالي الركائز التي بُنيت عليها استراتيجتنا: الأصالة، التفرد، والرغبة".

سيقدم المشروع الفائق الفخامة أسلوب معيشة لا مثيل له، مع وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 4,500 قدم مربع إلى 30,000 قدم مربع. كما سيتضمن مجموعة من منازل البوتيك الحصرية، بالإضافة الى منازل بينتهاوس من أربع غرف، وفلل عُلوية مكونة من خمس وست غرف، إضافةً إلى ثلاثة قصور علوية فائقة الفخامة.

سيحظى السكان بمرافق خاصة في الوحدات الحصرية، تتضمن صالة سيجار، وتجارب تناول الأطعمة الراقية والمميزة ومنطقة سبا ومرافق للترفيه (يوغا، حمام تركي، وغرف العناية الشخصية) إضافة إلى غرفة عرض سينمائية، وخدمات استقبال فاخرة على مدار 24 ساعة، كما يوجد خدمة السائق لتوفير اقصى درجات الراحة للسكان.

الجدير بالذكر أن تصميم الديكور الداخلي لمشروع كازا كانال قد تم من قبل الشركة العالمية هيرش بيدنر أسوشيتس HBA، في حين تم تنفيذ التصميم المعماري من قبل "شون كيلا"، المهندس المعماري العالمي الذي يقف خلف تصميم "متحف المستقبل"، الأيقونة المعمارية الجديدة في دبي.

منذ إنطلاقة إيه إتش إس العقارية في نوفمبر لعام 2021، استطاعت أن تحجز مكاناً فريداً لها في سوق العقارات الفاخرة في دبي، وخطت خطوات كبيرة في هذا الجانب، وانتقلت من شراء وتجديد الفلل الفائقة الفخامة في مواقع مميزة مثل: نخلة جميرا وتلال الإمارات، إلى أن أصبحت إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في فئة العقارات الفائقة الفخامة في سوق دبي.

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لمحة عن إيه أتش إس العقارية (AHS Properties):

تأسست "إيه أتش إس العقارية" الشركة المتخصصة في قطاع العقارات الفائقة الفخامة، عام 2021 في دبي، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيه إتش إس" التي أسسها عباس سجواني في العام 2017. تنشط المجموعة في عدة قطاعات تشمل: المشاريع والعقارات والاستثمارات. كما تهدف إلى أن تكون إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025. أما عباس فهو نجل حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، المجموعة الرائدة في مجال الأعمال والتي تمتلك محفظة متنوعة تركز على أسواق المال، والضيافة، ومراكز البيانات، والأزياء، والتجزئة، والعقارات.

لمحة عن " فندي" FENDI:

تأسست دار الأزياء الإيطالية العالمية "فندي" (Fendi) عام 1925 في مدينة روما من قبل إدواردو وأديل فندي، تبعها افتتاح بوتيك صغير للمنتجات الجلدية وأعمال الخياطة. سرعان ما كتسبت منتجات فندي شهرةً واسعة وحظيت بإعجاب شريحة واسعة من الناس، لتبرز فندي كعلامة تجارية مشهورة بتصاميمها الأنيقة وحرفيتها العالية وابتكارها في تقديم منتجات فاخرة. في عام 1965، دخلت فندي في شراكة استراتيجية مع علامة "كارل لاغيرفيلد" امتدت لنحو 54 عاماً. وانضمت إليها عام 1992 سيلفيا فينتوريني فندي كمديرة للتصاميم الفنية لعلامة فندي. وفي عام 1994، أصبحت سيلفيا رئيسة قسم منتجات الإكسسوارات، قبل أن تشرف على التصاميم الخاصة بالأزياء الرجالية. ومع بداية الألفية الجديدة وتحديداً عام 2000، استحوذت مجموعة LVMH على أسهم في شركة فندي، لتصبح في عام 2001 المساهم الأكبر في علامة فندي. وفي سبتمبر 2020، تم تعيين كيم جونز مديراً لتصاميم الأزياء والتصاميم الفنية لمجموعة الأزياء النسائية، في حين استلمت ديلفينا ديليتريز فندي، وهي من الجيل الرابع لعائلة فندي، مهمة مديرة التصاميم لمجموعة مجوهرات ميزون من فندي. اليوم، أصبحت علامة فندي نموذجاً للجودة، الأصالة، الابتكار، والإبداع.