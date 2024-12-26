دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التقدم الملحوظ الذي حققه مشروع "عزيزي أزور"، والذي يُعد جزءاً من المرحلة الرابعة لمشروع "ريفييرا" المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد، وسط أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي.

وتم إنجاز 100% من أعمال تشييد المبنى، مع اكتمال أعمال البناء والتشطيب الداخلي بنسبة 99%. كما تتقدم أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيبات الميكانيكا الكهربائية والسباكة والبلاط والتشطيبات العامة بسرعة، حيث بلغت الآن 98% و94% و85% و70% على التوالي، وبذلك تصل نسبة التشطيبات الإجمالية إلى 85%. كما تم زيادة القوى العاملة إلى 3100 عامل للحفاظ على وتيرة البناء السريعة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2025.

وفي تعليقه على هذا التقدم الملحوظ، أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري، عن فخره بالإنجازات التي حققها مشروع "أزور" والمرحلة الرابعة من "ريفييرا" ككل، حيث قال: "يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بمواعيد التسليم المحددة، وإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وعالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين والعملاء الكرام. ويُسعدنا أن نشهد تحقيق رؤيتنا لمشروع "ريفييرا"، الذي يوفر أسلوب حياة فريد للمستثمرين والمقيمين والزائرين."

ويعدّ مشروع "ريفييرا" جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم "ريفييرا" ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز "ريفييرا" بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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