الإصدار الأول ضمن البرنامج السادس متعدد الإصدارات البالغة قيمته 3 مليارات جنيه مصري

القاهرة: نجحت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه مصري. وذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.

وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.

وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.

وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه "KPMG" دور مراقب حسابات إصدار السندات.

وفي هذا السياق، صرح السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: "نستهدف في "بداية للتمويل العقاري" تحقيق أعلى النتائج من حيث الأداء، حيث أننا نجحنا في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، ونستهدف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات للشركة لنصل إلى 3 مليارات جنيه مصري في خلال ثلاثة سنوات."

ومن جانبه، قال السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: "نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهذا ما قمنا به خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر".

وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.

وأضاف السيد تاوضروس: "تتميز شركة كابيتال للتوريق بالمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه السوق، مؤكداً أننا متفائلون بما نحققه في عام 2024: حيث نستمر في دعم عملائنا من خلال توفير خدمات اعادة التمويل اللازمة لدعم قدرة الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ونستهدف الصدارة في تقديم خدماتنا".

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