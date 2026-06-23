القاهرة - في خطوة تؤكد صلابة مركزها المالي وتفوق استراتيجيتها الاستثمارية، أعلنت شركة "مدينة مصر" (كود البورصة المصرية MASR.CA)، عن تحقيق سهم الشركة لأداء قياسي واستثنائي في البورصة المصرية خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 21 يونيو 2026، وهو ما يبرهن على قدرة الشركة المستمرة في تعظيم العائد للمساهمين ثمار طفرتها التشغيلية والمالية.

وشهد سهم "مدينة مصر" طفرة سعرية قوية، حيث قفز من 4.23 جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2025 ليصل الى اغلاق 7.40 جنيه مصري في 21 يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعاً سعرياً بمعدل 75% خلال أقل من ستة أشهر. هذا النمو الرأسمالي المتسارع توازى مع التزام الشركة بتقديم عوائد نقدية وعينية مباشرة ومبتكرة للمساهمين؛ حيث قامت الشركة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 4.17% في مارس 2026 (بما يعادل 0.226 جنيه للسهم وقت التوزيع)، تلاها توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 جنيه للسهم في مايو 2026، لتبلغ نسبة عائد التوزيعات وحده نحو 9% استناداً إلى سعر السهم في نهاية العام الماضي، مما دفع بإجمالي العائد الاستثماري للمساهمين للوصول إلى 84% حتى 21 يونيو 2026 .ومن الجدير بالذكر أن سهم مدينة مصر سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 7.69جنيه في 21 يونيو 2026.

يعكس هذا الأداء المتميز نجاح "مدينة مصر" في إعادة تعريف القيمة الاستثمارية في سوق المال، مستندة إلى قاعدة أصول قوية ومحفظة أراضٍ شاسعة، إلى جانب أذرع ابتكارية وتشغيلية مرنة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتسييل السيولة بكفاءة. وتأتي هذه النتائج الاستراتيجية لتعزز من جاذبية السهم الاستثمارية، وتؤكد قدرة الإدارة التنفيذية على خلق قيمة مستدامة تضع الشركة في صدارة الوجهات الاستثمارية الأكثر أماناً وربحية في السوق العقاري المصري والإقليمي.

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.madinetmasr.com

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