عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 834,894 مسافرًا خلال أيلول 2025، مسجّلًا ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر 6,965 حركة، بارتفاع قدره 16.9% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 6,282 طنًا، والتي تمثّل ارتفاعًا نسبته 10% مقارنة بشهر أيلول 2024.

ومن كانون الثاني حتى أيلول 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي ما مجموعه 7,302,682 مسافرًا، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وخلال هذه الأشهر التسعة، وصلت حركة الطائرات إلى 59,268، بارتفاع نسبته 4.7%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 51,547 طنًا، بانخفاض نسبته 10.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقًا على ذلك، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد أيلول 2025 عودةً تدريجية إلى مستويات الحركة الجوية الاعتيادية في مطار الملكة علياء الدولي، مما شكّل انتعاشًا قويًا بعد موسم الصيف. وجاء هذا التعافي مدعومًا بعودة المغتربين الأردنيين، واستمرار الطلب على السفر، وتعزيز شبكات الربط الجوي لشركات الطيران. وتُبرز هذه النتائج مرونة المطار واستقراره التشغيلي رغم التحديات الإقليمية، كما تؤكد تفاني فرق العمل وشركائنا في تحقيق هذا الأداء. وإننا إذ نتطلع إلى المستقبل، نؤكد التزامنا بالحفاظ على هذا الزخم، والارتقاء بتجربة المسافرين، وترسيخ دور مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2028، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

