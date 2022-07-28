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أبرز المؤشرات المالية في النصف الأول من عام 2022:
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أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحًا صافية قدرها 83.3 مليون درهم إماراتي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 209٪ عن الفترة المقابلة من عام 2021، وما يبدي استراتيجية البنك التجارية المرنة.
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يبقى رأس المال مريح وأعلى من المتطلبات التنظيمية مع نسبة الأسهم العادية1 (CET1) عند 12 ٪ ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بنسبة 13.2%
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الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : البنك العربي المتحد ش.م.ع. ("البنك العربي المتحد" أو "البنك") يعلن عن نتائجه المالية للأشهر الستة الأولى الماضية التي انتهت في 30 يونيو 2022.
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أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحًا صافية قدرها 83.3 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بصافي أرباح وقدره 26.9 مليون درهم للنصف الأول من عام 2021، أي بزيادة سنوية وقدرها 209%.
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يأتي النمو في صافي الارباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والمنهج الحصيف لإدارة المخاطر، ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر.
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وقد ساهم في الأداء المالي للبنك العربي المتحد التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال "الأساسية" حيث سجل زيادة بنسبة 9٪ في الأرباح التشغيلية مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3٪، بينما استمرت الإدارة المحكمة للمصروفات التشغيلية التي سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
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كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 52٪ في المخصصات مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وتوفر هذه النتائج دليلاً إضافيًا على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار
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حول ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة "البنك العربي المتحد":
“يواصل البنك العربي المتحد تعزيز أعماله الأساسية؛ وتبسيط التكلفة الأساسيَّة؛ والحفاظ على أهم الأسس المصرفية. هذا ويمضي البنك قدمًا وفقًا لاستراتيجية مدروسة تدعم النمو وتوقعات المساهمين. وإنَّنا نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة".
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من جهته علق شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: "اننا على ثقة بقدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التحديات، كما اننا متفائلون بقدرة البنك العربي المتحد على مواصله مسيرة النمو المستدام والربحية. وسنواصل في الفترة المقبلة العمل على تحقيق رؤيتنا الطموحة وتسريع وتيرة الاستثمار في استراتيجية النمو مع التمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية بما يتناسب مع التغييرات التنظيمية الجديدة ومتطلبات الأمن السيبراني،"
واضاف : "يبقى عملاؤنا على راس اولوياتنا حيث نعمل باستمرار على تبسيط اجراءاتنا لتسهيل وصولهم إلى منتجاتنا وخدماتنا بسهولة و راحة."
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#بياناتحكومية
- انتهى -
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سيرين المرعبي
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