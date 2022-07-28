حول ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة "البنك العربي المتحد":

“يواصل البنك العربي المتحد تعزيز أعماله الأساسية؛ وتبسيط التكلفة الأساسيَّة؛ والحفاظ على أهم الأسس المصرفية. هذا ويمضي البنك قدمًا وفقًا لاستراتيجية مدروسة تدعم النمو وتوقعات المساهمين. وإنَّنا نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة".