القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموا، عن قيام شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بإتمام دورها كمستشار مالي حصري لصفقة تمويل طويل الأجل لصالح شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية ("حدائق") بقيمة 832 مليون جنية، والممنوح من البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصيني بهدف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

والجدير بالذكر أن التمويل موجة لتغطية مشروع تطوير ورفع كفاءة وتجديد وإدارة وصيانة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، والذي يعد أكبر قرض لمشروع ترفيهي في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.

قامت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي الحصري لصفقة تمويل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، والذي يعد من أهم المعالم التاريخية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال هيكلة الصفقة وترتيب التمويل بالنيابة عن شركة حدائق مع كافة الأطراف.

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عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ صفقات تجاوزت 115 مليار جنيه مصري في الأسواق المحلية والإقليمية، مع العمل على الصفقات الإقليمية ذات معدلات النمو العالية.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة) كود البورصة المصرية (BTFH.CA هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

عن شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية:

حدائق هي شركة تابعة للقطاع الخاص لإدارة مرافق الحيوان والترفيه، وهي المالك والمطور لحديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان، وتسعى الشركة إلى تطوير حدائق الحيوان التي توفر أفضل التجارب لكل من الحيوانات والزوار وفقًا للمعايير الدولية، وتضمن الحفاظ على الحيوانات والنباتات، ورعاية الحيوان وللاستدامة، من خلال التعاون مع فريق رفيع المستوى من الشركاء والاستشاريين وقادة الصناعة. علاوة على ذلك، فهي ملتزمة بتدفقات الإيرادات الترفيهية المبتكرة والإبداعية التي تضاعف حصة المساهمين في الشركة.