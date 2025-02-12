أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إمستيل"، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن نتائجها المالية الأولية (غير المدققة) للعام المالي 2024. وتعكس هذه النتائج قدرة المجموعة على تحقيق أداء إيجابي من خلال التكيف مع تحديات السوق.

المؤشرات المالية الرئيسية لعام 2024

حافظت "إمستيل" خلال عام 2024 على حجم إنتاج الحديد عند مستويات مماثلة لعام 2023، بينما بلغت إيراداتها 8.3 مليار درهم، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 6 % مقارنةً بـ 8.9 مليار درهم في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى التقلبات في أسعار الحديد العالمية، واحتدام المنافسة، وتغير أنماط الطلب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق الرئيسية.

مليار درهم، مسجلةً انخفاضًا بنسبة % مقارنةً بـ مليار درهم في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى التقلبات في أسعار الحديد العالمية، واحتدام المنافسة، وتغير أنماط الطلب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق الرئيسية. وتأثرت هوامش الربحية بزيادة الصادرات الصينية من الحديد منخفض التكلفة، ما فرض ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على الأسعار في الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة. على الرغم من بيئة السوق الصعبة، حققت "إمستيل" خلال عام 2024 أرباحًا قبل الضريبة بقيمة 432 مليون درهم، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 392 مليون درهم. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية، محققة صافي توليد نقدي إيجابي بقيمة 401 مليون درهم، مما أدى إلى ميزانية عمومية خالية من صافي الديون. وقد تم دعم صافي الربح من خلال عكس مخصصات انخفاض القيمة التي كانت قد إتخذت أثناء جائحة كوفيد، وبلغ التأثير الإيجابي الصافي لهذه المخصصات 189 مليون درهم.

مليون درهم، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة مليون درهم. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية، محققة صافي توليد نقدي إيجابي بقيمة مليون درهم، مما أدى إلى ميزانية عمومية خالية من صافي الديون. وقد تم دعم صافي الربح من خلال عكس مخصصات انخفاض القيمة التي كانت قد إتخذت أثناء جائحة كوفيد، وبلغ التأثير الإيجابي الصافي لهذه المخصصات 189 مليون درهم. سجلت "إمستيل" خلال عام 2024 أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 892 مليون درهم، بهامش 10.9% مقارنةً بـ 14.2% في عام 2023. واستفادت المجموعة من تحسن ملحوظ في أدائها خلال الربع الرابع من العام، حيث بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 247 مليون درهم، مسجلةً نموًا بنسبة 81% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بقدرة "إمستيل" على الاستفادة من تنامي نشاط قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، ما أدى إلى زيادة الطلب على حديد التسليح، ومكّن المجموعة من رفع مستويات التشغيل وتحقيق أسعار أكثر تنافسية في هذا القطاع الحيوي.

سجّلت شركة "حديد الإمارات" التابعة للمجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم خلال عام 2024، محققة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 680 مليون درهم. وقد تأثر أداء "حديد الإمارات" بالمتغيرات العالمية غير المواتية.

مليار درهم خلال عام 2024، محققة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 680 مليون درهم. وقد تأثر أداء "حديد الإمارات" بالمتغيرات العالمية غير المواتية. حققت شركة "اسمنت الإمارات" التابعة للمجموعة إيرادات بلغت 0.8 مليار درهم خلال عام 2024، مع أرباح محققة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 212 مليون درهم. وتم تسجيل وحدة أعمال الأنابيب وغيرها كأصول معدة للبيع بسبب عملية التخارج الجارية، وقد حققت هذه الوحدة إيرادات بقيمة 156 مليون درهم في عام 2024.

مليار درهم خلال عام 2024، مع أرباح محققة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة مليون درهم. وتم تسجيل وحدة أعمال الأنابيب وغيرها كأصول معدة للبيع بسبب عملية التخارج الجارية، وقد حققت هذه الوحدة إيرادات بقيمة 156 مليون درهم في عام 2024. بنهاية عام 2024، واصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي القوي، حيث ارتفع إجمالي السيولة النقدية إلى 823 مليون درهم، مقارنةً بـ 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

الركائز الاستراتيجية لعام 2024

أطلقت "إمستيل" هويتها التجارية الجديدة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تسريع التحول التشغيلي وتعزيز حضورها العالمي. ستسهم الهوية المؤسسية الجديدة ونموذج التشغيل المرن في تعزيز قدرة المجموعة على إضافة أقسام جديدة بسلاسة والتوسع في أسواق وخطوط منتجات مبتكرة.

حققت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تطوير مشروعها الطموح لسلسلة توريد الحديد منخفض الكربون. ويجري حاليًا إجراء دراسة جدوى شاملة لهذه المبادرة النوعية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في إنتاج الحديد المستدام.

تعاونت "إمستيل" مع "مصدر" لتنفيذ مشروع تجريبي ناجح يبرز إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد منخفض الكربون. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على الهيدروجين الأخضر في استخلاص الحديد من خامه الطبيعي، مما يمثل خطوة محورية في تطوير تقنيات إنتاج الحديد المستدام.

تم تعيين مجموعة "إمستيل" كرئيس مشارك في تحالف إزالة الكربون الصناعي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا " . وستتولى مجموعة "إمستيل"، بالاشتراك مع شركة سيمنز للطاقة، رئاسة هذا التحالف العالمي المرموق، حيث ستحل محل شركة “تاتا ستيل” في هذا الدور القيادي الهام.

آيرينا . وستتولى مجموعة "إمستيل"، بالاشتراك مع شركة سيمنز للطاقة، رئاسة هذا التحالف العالمي المرموق، حيث ستحل محل شركة “تاتا ستيل” في هذا الدور القيادي الهام. حصلت "إمستيل" على لقب الشركة الرائدة في مجال استدامة الصلب لعام 2024 من قبل رابطة الصلب العالمية، كما أشاد بها المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصلت على جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط. كما فازت بجائزة أفضل تصنيع مستدام وجائزة التميز في المحتوى الوطني في حفل توزيع جوائز منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2024.

وبهذه المناسبة، قال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إمستيل": "شكّل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة إمستيل، حيث شهد تطور هويتنا المؤسسية ووحدات أعمالنا الرئيسية. وقد أثبت فريقنا كفاءة عالية في التكيف والتركيز، الأمر الذي مكّننا من تقديم حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز قدرتنا على خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية. وتعكس هذه الجهود التزامنا بقيادة القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة، مع ترسيخ مكانتنا كأكبر شركة مصنعة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "أثبتت إمستيل خلال عام 2024 قدرتها على التكيف مع تحديات السوق، مع مواصلة التزامها بالابتكار والاستدامة، وتسريع تبني الحلول منخفضة الكربون. ومن المحطات البارزة في هذا المسار، كان المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع "مصدر"، والذي يمثل خطوة جوهرية نحو إزالة الكربون من قطاع الحديد والصلب."

وأضاف الرميثي : "وبالنظر إلى المستقبل، نتطلع لترسيخ دورنا في دفع عجلة الابتكار المستدام، ووضع الأسس لإنشاء مركز رائد للحديد منخفض الكربون، مستندين إلى شراكات استراتيجية تعزز رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم قطاع البناء المتنامي في دولة الإمارات، مع المشاريع المخطط لها بقيمة 772 مليار دولار، في دعم استراتيجيتنا للنمو. ومع وجود 52% من المشاريع في مراحل التخطيط أو التصميم أو المناقصة، يُتوقع أن يستمر قطاع الإنشاءات في الدولة في تحفيز الطلب على حلول الصلب ومواد البناء المستدامة، مما يعزز دورنا في التقدم الاقتصادي والتنموي للدولة."

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.emsteel.com

-انتهى-

#بياناتشركات