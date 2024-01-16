كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أداء أسواق الجوي العالمية لشهر نوفمبر 2023، والتي تشير إلى وجود نمو على أساس سنوي يُعدّ الأقوى منذ حوالي عامين. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى الأداء الضعيف المسجل في نوفمبر 2022، ولكنه يعكس أيضاً مواصلة نمو الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي.

ارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي، مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 8.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وبالنسبة للعمليات الدولية، بلغ نمو الطلب 8.1%. وارتفعت السعة، المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 13.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2022 (+11.6% للعمليات الدولية). ولا يزال يُعزى معظم النمو في السعة إلى الزيادة في سعة بطن الطائرات مع مواصلة أسواق المسافرين الدولية مسيرة تعافيها بعد الجائحة.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2019 (فترة ما قبل الجائحة)، سجل الطلب انخفاضاً بنسبة 2.5% في حين ارتفعت السعة بنسبة 4.1%.

فيما يلي بعض المؤشرات التي تجدر الإشارة إليها:

استمر مؤشرا مديري المشتريات للصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي، عند مستوى دون 50 نقطة بقليل في نوفمبر مع تحركات إيجابية صغيرة تشير إلى تراجع التباطؤ الاقتصادي.

في نوفمبر مع تحركات إيجابية صغيرة تشير إلى تراجع التباطؤ الاقتصادي. سجلت التجارة العالمية عبر الحدود نمواً للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مما يغير اتجاهها الهبوطي السابق .

. استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في الانخفاض في شهر نوفمبر وفقاً لقياس مؤشر أسعار المستهلك، والذي تركز حول 3% على أساس سنوي في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهرت الصين نمواً سلبياً في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الثانية على التوالي.

واليابان والاتحاد الأوروبي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهرت الصين نمواً سلبياً في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الثانية على التوالي. واصلت عائدات الشحن الجوي (بما فيها الرسوم الإضافية) اتجاهها التصاعدي الكبير بنسبة 8.9% منذ أكتوبر، ويتماشى ارتفاع العائدات مع تحسن عوامل حمولة الشحن الجوي خلال الأشهر الأخيرة، ويمكن أن يكون هذا مرتبطاً جزئياً بازدهار عمليات تسليم التجارة الإلكترونية من الصين إلى الأسواق الغربية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهد الطلب على الشحن الجوي في شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022، ليُعدّ النمو الأقوى على أساس سنوي منذ حوالي عامين. ويمثل هذا ارتفاعاً بواقع الضعف للزيادة المسجلة في أكتوبر بنسبة 3.8%، إضافة إلى كونه يشكل نمو إيجابي للشهر الرابع على التوالي. ومن المتوقع أن تكون نهاية العام مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة التي كانت موجودة طوال عام 2023 وما زالت تلوح في الأفق".

الأداء الإقليمي لشهر نوفمبر (إجمالي السوق)

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 13.8% في نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا الأداء أعلى بكثير من نمو الشهر السابق البالغ 7.6 بالمئة. وارتفعت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 29.6 % مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية أضعف نمو في الطلب في نوفمبر مع زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أحجام الشحن، ومع ذلك، كان هذا بمنزلة تحسن كبير في الأداء مقارنة بانكماش بنسبة 1.8 بالمئة في أكتوبر، فيما زادت السعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وكان هذا الأداء أقوى مما كان عليه في أكتوبر (1.0%). وزادت السعة بنسبة 6.5% في نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه لعام 2022.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء في نوفمبر 2023 مع زيادة بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن، وزادت السعة بنسبة 15.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 4.2% في أحجام الشحن مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وهو ما يشبه إلى حد كبير الزيادة السنوية البالغة 4% المسجلة لشهر أكتوبر، وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 3.9% في نوفمبر 2023، وهو تحسن طفيف مقارنة بالنمو خلال أكتوبر والذي سجل +2.9%، وكانت السعة أعلى بنسبة 14% من مستويات نوفمبر 2022.

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