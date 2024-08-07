الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (ناقلات)، وشركاتها التابعة المجموعة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 829 مليون ريال قطري عن النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024، مقارنة مع 775 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2023، بنسبة زيادة قدرها 7%، ويسلط هذا الأداء المالي القوي الضوء على مرونة ناقلات وقدراتها الإستراتيجية في التعامل مع المشهد الاقتصادي الديناميكي.

ويسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، للنظر في مُقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الفترة المنتهية في 30/06/2024 بنسبة (7%) من رأس المال، بما يعادل 0.07 ريال قطري لكل سهم، والمصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة. ويكون إستحقاق هذه الأرباح المرحلية للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تُقر هذا التوزيع.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024:

حققت الشركة صافي ربح بلغ 829 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 7 %.

مليون ريال قطري، وهو ما يعكس زيادة بنسبة %. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 1,461 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 4 %.

في عام 2024، حققت شركة ناقلات إنجازات بارزة في مشروع توسيع أسطولها. حيث وقعت ناقلات عقودًا لبناء ست سفن غاز متطورة، تشمل ناقلتين للغاز الطبيعي المسال وأربع ناقلات حديثة للغاز النفطي المسال/الأمونيا، كذلك أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع قطر للطاقة لتأجير وتشغيل تسع سفن من طراز QC-Max للغاز الطبيعي المسال، كل منها بسعة 271 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 25 سفينة تقليدية للغاز الطبيعي المسال، كل منها بسعة 174 ألف متر مكعب سيتم بناء واستلام هذه السفن الجديدة حسب الجدول الزمني المعد لها خلال السنوات القادمة. تعكس هذه المبادرة التزام ناقلات بالتحديث والابتكار في خدمات النقل البحري، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في قطاع شحن الطاقة العالمي. عند اكتمال بناء هذه السفن سيصل عدد سفن ناقلات إلى 114 سفينة، مما يعزز مكانتها في الريادة العالمية في مجال نقل الطاقة النظيفة.

علق المهندس عبدالله فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، على النتائج المالية للمجموعة قائلًا: " نواصل التزامنا ببناء مستقبل يتسم بالإستدامة وتوفير حلول نقل الطاقة الآمنة والموثوقة، حيث من المتوقع زيادة الطلب على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، ويُعد عام 2024 عامًا مميزًا في مشاريع التوسعة لشركة ناقلات، وتعد نتائجنا المالية الأخيرة، مع زيادة صافي الربح بنسبة 7%، شهادة على تميز الشركة التشغيلي على مدار عقدين من الزمان في الخدمات البحرية".

تم تصنيف الشركة مجدداً ضمن أفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2024. لا يُشيد هذا التكريم بأدائها الاستثنائي فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها بين نخبة الشركات التي تشكل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ويتجلى التزام الشركة بالسلامة والاستدامة في التكريم الذي حصلت عليه من مجلس السلامة البريطاني، والذي منحها تصنيفًا من فئة خمس نجوم في تدقيق الصحة والسلامة المهنية للمرة السابعة على التوالي، وفي تدقيق الاستدامة البيئية للمرة الثانية على التوالي.

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين واستراتيجيتها المتبعة في إشراك المساهمين والمستثمرين، سوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن النصف الأول من العام 2024، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024 في تمام الساعة 01:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع الهاتفي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.nakilat.com.

نُبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في عام 2005، وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات أيضًا وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال، كما تشغّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية. .

للاطلاع على من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

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