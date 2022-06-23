أبوظبي، 23 يونيو 2022: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة 8.25 مليار دولار ضمن 9 شرائح تبلغ قيمتها الإجمالية 8.25 مليار دولار ويحلّ أجل استحقاقها خلال الفترة بين عامي 2023 و2051.

ويأتي إصدار هذه السندات، المُدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "طاقة". ويتراوح حجم إصدار هذه السندات بين 500 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار، بآجال إصدار تمتد من 7 سنوات إلى 30 سنة. وتأتي هذه السندات بأسعار فائدة ثابتة تتراوح نسبتها بين 2% و6.5%، وستُوزع على المستثمرين مرتين في السنة. وتحمل هذه السندات تصنيفي AA- من وكالة فيتش وAa2 من وكالة "موديز". ومن شأن إدراج هذه السندات أن يرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 37.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يؤكد الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة "طاقة" بقيمة 8.25 مليار دولار المكانة المرموقة التي يحتلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يُبرز مستويات الثقة العالية من جانب مُصدري أدوات الدخل الثابت في سوق رأس مال أدوات الدين المزدهر في أبوظبي. ونحن سعداء بتزويد المشاركين في السوق المالية بمجموعة أوسع من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية ADX One التي نطمح من خلالها إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق وتوسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات بموازاة جذب المزيد من المستثمرين الدوليين".

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "يُعدّ إدراج تسعة سندات صادرة عن "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً لكلا المؤسستين، حيث يسهم في ضخّ المزيد من السيولة ضمن سوق الاستثمار المحلي والإقليمي وتعزيز سوق رأس المال المدين في أبوظبي. ونفخر في "طاقة" بأننا شركة قائمة في إمارة أبوظبي ونعتبر

ذلك عاملاً رئيسياً لتحفيز استراتيجيتنا للنمو. وسوف يسهم توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الإمارة في تنمية أسواق رأس المال المحلية، بينما تشهد دولة الإمارات نمواً اقتصادياً ثابتاً عاماً بعد عامٍ. وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية وطموحاتنا لتحقيق المزيد من النمو، نثق تماماً بقدرة "طاقة" على مواصلة تحقيق القيمة في إمارة أبوظبي عبر دفع قطاع المرافق المزدهر قدماً."

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

نبذة عن شركة "طاقة":

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في العام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). ولشركة "طاقة" استثمارات ضخمة في أصول توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين للنفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

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