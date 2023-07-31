تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من عمليات الإطلاق المحدودة، واضافة 620 فدان الى محفظة أراضي الشركة

القاهرة - أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023.

أهم الأرقام التشغيلية والمالية خلال النصف الأول من 2023:

اجمالي المبيعات المتعاقد عليها: 8.17 مليار جنيه، بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

الغاءات المبيعات: 10% من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها

المتحصلات النقدية: 4.06 مليار جنية

التسليمات: 402 وحدة بمشروعات الشركة

إيرادات النشاط: 2.92 مليار جنيه بنمو 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

مجمل الربح: 1.12 مليار جنيه بزيادة 22٪ وبهامش مجمل ربح 38٪

أرباح التشغيل:404 مليون جنيه بزيادة 4٪ وبهامش أرباح تشغيل 14٪

صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 335 مليون جنيه، بزيادة 15٪ وبهامش صافي ربح 11٪

الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2023

قامت سوديك ببيع 674 وحدة خلال الشهور الست الأولى من 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 8.17 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22٪ مقارنة بإجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من 2022 والتي وصلت إلى 6.67 مليار جنيه. وتؤكد إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2023 مدى قوة الأداء، على الرغم من تباطؤ أداء المبيعات الذي شهده الربع الأول من العام، بسبب مراجعة الشركة لأسعار البيع في ظل الزيادة المطّردة في تكاليف الإنشاءات. وترجع الزيادة في المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الست الأولى من العام للطلب القوي على المشروعات الجديدة والوحدات الجاهزة للتسليم في جميع مشروعات سوديك خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادات في أسعار البيع نتيجة التضخم الذي تشهده البلاد.

وترجع الزيادة في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بصورة أساسية للمبيعات القوية لمشروعات سوديك في كل أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 52٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدان الذي أعادت سوديك إطلاقه وساهم بمفرده بنسبة 32٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة بنسبة 34٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام، على خلفية الإقبال الكبير على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في مشروع فيليت والتي ساهمت وحدها في تحقيق 21٪ من مبيعات الشركة خلال هذه الفترة. وأخيرًا يأتي مشروع June في الساحل الشمالي الذي ساهم بنسبة 15٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الست الأولى من العام، مدفوعًا بالطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرًا في المشروع.

وصلت الغاءات المبيعات إلى 816 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وهي نفس نسبة إلغاءات المبيعات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022، حيث تقوم الشركة بإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالي زيادة هوامش الربح وإجمالي إيرادات المبيعات.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال النصف الأول من العام 4.06 مليار جنيه، بنسبة تعثر 4.5٪، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 2.93 مليار جنيه ونسبة تعثر 8.2٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

قامت سوديك بتسليم حوالي 402 وحدة في الشهور الست الأولى من 2023، منها 212 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 189 ووحدة واحدة على التوالي، مقارنة بـ 463 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 1.79 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

الأداء المالي خلال النصف الأول من 2023

بلغت إيرادات النشاط 2.92 مليار جنيه خلال الشهور الست الأولى من 2023 بزيادة 7٪ مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022 وبلغت 2.73 مليار جنيه.

جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بشكل رئيسي بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، أكتوبر بلازا وبافيليون في سوديك وست واليجريا ريزيدانس وSix West، حيث ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 52٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 47٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام بدعم من عمليات التسليم في سوديك ايست.

حقق مجمل الربح زيادة بنسبة 22٪ على أساس سنوي، وبدافع من زيادة الإيرادات، ليسجل 1.12 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 38٪، مقارنة بمجمل ربح بلغ 941 مليون جنيه وبهامش مجمل ربح 34٪ تم تسجيلهما في النصف الأول من 2022.

سجلت أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام 404 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 14٪، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 4٪ مقارنة بأرباح التشغيل التي وصلت إلى 387 مليون جنيه وهامش أرباح تشغيل 14٪ والتي تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 335 مليون جنيه وبنسبة نمو 15٪، مقارنة بصافي ربح 292 مليون جنيه تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2022. يشار إلى أن هامش صافي الربح زاد بمعدل 80 نقطة أساس على أساس سنوي ليسجل 11٪.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 2.93 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.41x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 3.12 مليار جنيه في 30 يونيو 2023. هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجياً لتحسين العوائد بشكل رئيسي. وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.43x في نهاية 2022، ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 3.16 مليار جنيه، مقارنة بمعدل ديون لحقوق ملكية وصل إلى 0.38x في نهاية 2021، ورصيد ديون مستحقة 2.55 مليار جنيه في نفس التاريخ.

بلغ رصيد أوراق القبض 33.74 مليار جنيه، منها 7.50 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 4.23 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 29.52 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 38.56 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وتعليقًا على نتائج النصف الأول من العام، قال ايمن عامر- مدير عام شركة سوديك: "على الرغم من عمليات الإطلاق المحدودة خلال النصف الأول من العام، والزيادات الكبيرة في الأسعار لتعويض تأثير التضخم، فقد تمكنا من تحقيق مبيعات قياسية في النصف الأول. لقد تميز النصف الأول من العام بأداء قوي لشركة سوديك، خاصةً مع إضافة 620 فدانًا لمحفظة أراضي الشركة بالساحل الشمالي الذي يمثل أحد أسواقنا الرئيسية وتحقيق نتائج مالية قوية. لذا نتطلع لأداء قوي ومتميز خلال النصف الثاني من العام".

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نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com