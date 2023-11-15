دبي: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح صافية مميزة بلغت 817.02 مليون درهم إماراتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنةً ب1.49 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة من العام 3.00 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 3.27 مليار درهم إماراتي للفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل إجمالي الأصول إلى 21.08 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.13 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة الحالية سجلت ارتفاعاً بشكلٍ ملحوظ بنسبة 61%، إذا جرى احتسابها من خلال تعديل المكاسب غير المتكررة بقيمة 980.42 مليون درهم، نتيجة بيع 50% من حصة إيميكول المسجلة في الفترة السابقة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، عن ارتياحه تجاه الأداء القوي الذي حققته الشركة قائلاً: "حافظت دبي للاستثمار على وتيرة متسقة وثابتة على مستوى نتائجها المالية القوية، على الرغم من البيئة السائدة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على المرونة المستمرة في نموذج الأعمال. وساهم الأداء الاستثنائي لقطاعي العقارات والاستثمار الذي شهدناه خلال الربع الثالث في دفع وتحقيق هذه النتائج، ونتوقع أن نحافظ على هذا الزخم على نحو مستدام واستمراره حتى نهاية العام. بموازاة ذلك، تتواصل الأعمال في مشروع دانه بيى في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وتحقق تقدماً ملموساً، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق البرج السكني قريباً. وتؤكد دبي للاستثمار على مواصلة التزامها بتنفيذ الخطط التوسعية للمشاريع الناجحة للمجموعة، والدخول إلى مناطق وأسواق جغرافية جديدة، واستكشاف فرص أخرى".

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نبذة عن دبي للاستثمار

تأسست دبي للاستثمار في عام 1995 كأول شركة من نوعها في مجال الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبع نهج استثماري نشط وتدير محفظة متنوعة من الأعمال، وتواصل دبي للاستثمار مسيرتها الرائدة، حيث أصبحت أول شركة مدرجة في سوق دبي الماليDFM. ومن خلال 11.5٪ من ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) ، ونحو 15482 ألف مساهم، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تتألف محفظة المجموعة المتنوعة من أكثر من 30 شركة مملوكة كلياً وجزئياً. وتعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات ومواد البناء والانشاءات والمقاولات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم.