بلغت نسبة كفاية رأس المال ( CAR ) 18.6 ٪، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة.

) ٪، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة. إجمالي قاعدة الودائع تصل إلى مستويات تاريخية، مما يعكس ثقة العملاء، و يؤكد قوة منظومة أعمال البنك.

لوسيل، قطر – أعلن بنك دخان ("البنك" أو "المجموعة" عند الإشارة إلى الشركات التابعة له، رمز بورصة قطر: DUBK) عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجل صافي ربح قدره 812.8 مليون ريال قطري.

على الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الجيوسياسية، حققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مما يؤكد نجاحها في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية والبناء على الزخم الذي تحقق سابقا. علما بأن صافي الربح ارتفع بنسبة 0.2٪، مدعوما بنمو قوي بلغ 7.4٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية.

ويعكس هذا النمو في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، مع تعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل، في تقديم الدعم المستمر، حتى في ظل التحديات الخارجية السائدة.

من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية.

واصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها لتصل إلى مستوى قياسي حيث بلغت 129.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4.4٪ مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 94.7 مليار ريال قطري (73٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 26.0 مليار ريال قطري (20٪ من إجمالي الموجودات).

نمو محفظة التمويل

خلال النصف الأول لسنة 2026، سجلت محفظة التمويل لدى البنك مستوىً قياسياً جديداً بلغ 94.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 5.2٪ مقارنة بنهاية عام 2025. ويأتي هذا النمو متسقاً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حصة البنك السوقية، مع المحافظة على توظيف منضبط وفعال لرأس المال. كما تواصل المجموعة إعطاء الأولوية لتنويع محفظة التمويل، مع التركيز على جودة الأصول بدلاً من الحجم الكمي، مما يعكس نمواً مستداماً و إدارة فعالة للمخاطر.

جودة الموجودات

إن جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة والاستباقية للمجموعة، تجلت بشكل ملحوظ في انخفاض نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة إلى 3.9٪ كما في 30 يونيو 2026 (ديسمبر 2025: 4.2٪). وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة لتصبح 76.2٪ (ديسمبر 2025: 75.7٪)، مما يعكس أيضاً النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الإئتمانية.

التمويل والسيولة

استمرت المجموعة في تعزيز وتنويع قاعدة مصادر الأموال من خلال الاستفادة من علاقاتها الطويلة الأمد والمتميزة مع العملاء والحفاظ على هيكل استحقاقات مستقر ومتوازن. حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.0٪ لتصل إلى 94.0 مليار ريال قطري، والتي تعد مستويات تاريخية تعكس ثقة العملاء، وتؤكد على قوة منظومة أعمال البنك.

وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مركز السيولة، مدعومة بتحسن في نسبة التمويل إلى الودائع التي بلغت 95.6٪ (ديسمبر 2025: 98.1٪). بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على كل من نسبة تغطية السيولة (LCR) و نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) على مستويات أعلى من المتطلبات الإشرافية طوال الفترة.

رأس المال

حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 30 يونيو 2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.6٪ (ديسمبر 2025: 18.2٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغة 14.6٪، مما يعكس الإدارة الرشيدة للميزانية العمومية ومتانة المركز المالي.

الحملات الترويجية والشراكات الاستراتيجية

خلال الربع الثاني، تابع بنك دخان إطلاق حملاته الترويجية ومبادراته التي تواكب تطلعات العملاء، إلى جانب إدخال تحسينات نوعية على خدماته الاستراتيجية، والتي تنبثق عن رؤية تحمل بين ثناياها أهداف عديدة أهمها؛ تعزيز مستويات التفاعل مع العملاء، وتسهيل وصولهم للخدمات البنكية، وتحسين تجربتهم بشكل عام بما يتجاوز إطار المعاملات المصرفية.

تمحور التركيز الأساسي للبنك خلال هذا الربع حول الإطلاق الرسمي لبرنامج "برايم"، المخصص لفئة النخبة وذوي الملاءة المالية العالية. وأبرزت الحملة المزايا الفريدة التي يتيحها البرنامج، مثل مدير علاقات مخصص، وأولوية الوصول للخدمات، وحلول متطورة لإدارة الثروات، فضلاً عن المزايا الحصرية لأسلوب الحياة العصري، ما يؤكد كفاءة بنك دخان في تقديم تجارب مصرفية استثنائية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار لعملائه.

وفي إطار التطوير المستمر لرحلة العملاء، كشف البنك عن الهوية الجديدة لخدمة "تحويل"، كإضافة لخدمة الحوالات المحلية، تماشيًا مع توجيهات مصرف قطر المركزي. وقد اقترن هذا التحديث للهوية المؤسسية بتحسينات كبيرة عبر القنوات الرقمية للبنك، مما أتاح للعملاء تجربة تحويل أكثر سلاسة.

علاوة على ذلك، أطلق بنك دخان "حملة الإنفاق خلال فصل الصيف"، والتي تمكّن حاملي بطاقات Visa الائتمانية المؤهلين من مضاعفة مكافآتهم بمعدل يصل إلى 3 أضعاف (3X) نقاط DAwards على مشترياتهم الدولية، وضعف النقاط (2X) على الإنفاق المحلي وتجارب الترفيه داخل دولة قطر. وشملت الحملة أيضًا عرضًا حصريًا في الدوحة مول والمرقاب مول، يقدّم للعملاء 3 أضعاف (3X) نقاط DAwards عند إنجاز معاملاتهم داخل المركزين التجاريين باستخدام بطاقات Visa الائتمانية الصادرة من بنك دخان.

ومن منطلق التزامه الدائم بدعم نمو منظومة التمويل الإسلامي في دولة قطر، شارك بنك دخان كشريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للتمويل الإسلامي، والذي شكّل منصة حيوية جمعت نخبة من قادة الصناعة، وصنّاع السياسات، والباحثين، والجهات التنظيمية، وخبراء التكنولوجيا، لاستشراف آفاق ومستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الذكية.

تشير هذه المبادرات إلى كفاءة بنك دخان في الدمج بين ملاءمة المنتجات، والحلول الرقمية، والقيمة المرتبطة بنمط الحياة، وخطواته المتلاحقة لتوطيد العلاقات مع العملاء.

الجوائز والتكريمات

نال الأداء التشغيلي المتميّز لبنك دخان إشادات وتكريمات واسعة عبر مجموعة من الاستحقاقات المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال الربع الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق، حصد بنك دخان جائزة " أفضل عروض البطاقات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026"، وذلك ضمن برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد "MEED" للتميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026 في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الرقمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة. يسلّط هذا التقدير الضوء على التقدم المستمر للبنك في تقديم حلول بطاقات مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب للاحتياجات المتطورة للشركات.

كذلك، اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، ضمن قائمتها لأكثر الرؤساء التنفيذيين للتسويق تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026، في خطوة تبرز دوره المحوري في تعزيز الهوية المؤسسية للبنك، وتطوير آليات التواصل مع العملاء، وترسيخ حضور البنك في السوق.

وتأتي هذه الإنجازات والتقديرات لتوثّق نجاح بنك دخان في تحقيق قيمة مستدامة، وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية، والتزامه الدائم بالابتكار، وصياغة تجارب مصرفية تضع العميل أولاً.

نبذه حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليها جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليها بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل وفروعه الثمانية المنتشرة في دولة قطر. وقد أطلق البنك هويته الجديدة تحت اسم "بنك دخان" في أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، حيث كان يُعرف سابقًا باسم "بنك بروة". البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.5٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 6.8٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

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