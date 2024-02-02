دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن نتائج استبيان مؤشر ثقافة العمل ومشاركة الموظفين الذي أجرته منصة "جلينت" التابعة لـ "لينكدإن"، والمتخصصة بتقديم حلول متطورة لتعزيز مشاركة الموظفين وتطوير مهاراتهم ونموهم الوظيفي. وتمكنت دو من خلال استراتيجياتها الشاملة والمتقدمة والتزامها ببناء قوة عاملة أكثر فعالية وإبداعاً وابتكاراً، من تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أدائها السنوي ضمن مؤشر "جلينت" لتصل إلى 81%، هذه النتيجة الاستثنائية تجعل دو الشركة الرائدة في مشاركة الموظفين وثقافة بيئة العمل الإيجابية في المنطقة

وأسهم الأداء المتميز الذي سجلته دو في مؤشر ثقافة بيئة العمل ومشاركة الموظفين، في ترسيخ مكانتها بين أفضل الشركات أداءً في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، متجاوزة 75% من الشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا ضمن المؤشر، وبالنسبة للقطاعات الأخرى، تأتي دو ضمن قائمة أفضل 10% من الشركات في جميع أنحاء العالم أو عالمياً. واتبعت دو في إطار جهودها لتحقيق أداء أفضل في ثقافة العمل مجموعة من الاستراتيجيات البنّاءة التي تتمحور حول تعزيز مشاركة الموظفين وتحسين مستوى التعاون والتنسيق والعمل الجماعي فيما بينهم وخلق ثقافة إيجابية في بيئة العمل. ونفذت الشركة في العام الماضي سلسلة من المبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين، بما في ذلك تطوير آليات التفاعل مع الموظفين والإصغاء إلى متطلباتهم، وتحديث آليات منح الجوائز الفورية، وتحسين آليات تقدير الموظفين وإبراز إنجازاتهم، فضلاً عن تعيين مجموعة من الموظفين كسفراء لدفع أجندة المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو: "نؤمن في دو إيماناً راسخاً بأن نجاح أي مؤسسة وتحقيقها مستويات عالية من الأداء يعتمد على وجود قوى عاملة سعيدة وممكّنة ومزودة بأدوات تتيح للموظفين التفاعل والمشاركة بفعالية والتعبير عن أفكارهم وإمكاناتهم. ويشكّل تعزيز مشاركة الموظفين ركيزة حيوية في استراتيجيتنا لتحقيق تطلعاتنا وأهداف أعمالنا، ونعمل على قياس مستوى هذه المشاركة على نحو دوري. وتنسجم هذه الجهود مع حرصنا المستمر على ترسيخ مكانتنا كشركة مفضّلة من جانب أفضل المواهب وأصحاب الكفاءات، حيث تولي الإدارة العليا للشركة اهتماماً بالغاً بالخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية تشجع على الإبداع والابتكار، إلى جانب التركيز على تقدير مساهمات موظفينا وتسليط الضوء على إنجازاتهم. وبكل تأكيد، يساهم تمكين القوى العاملة وضمان رضاهم الوظيفي في دعم رؤيتنا الهادفة إلى تزويد عملائنا بخدمات استثنائية ومتميزة".

وتُعد دو من أكثر الشركات اهتماماً بتنمية مهارات موظفيها وخبراتهم، ونفذت الشركة العديد من البرامج التي تتوافق مع قيمها ورؤيتها للتنمية الشاملة. ومن بين هذه المبادرات "المجلس الإماراتي" وبرنامج تدريب الخريجين، والتي توفر فرصاً قيّمة للتقدم الوظيفي والتطوير المهني والشخصي. كما تقدم دو برامج تدريبية لجميع الموظفين في مختلف المراحل المهنية لتشجيعهم على تعزيز مجالات خبرتهم واكتساب مهارات جديدة وتوسيع مساراتهم للتعلم والتطور الوظيفي.

ويعكس تصميم المقر الرئيسي لشركة دو في دبي هيلز التزام الشركة بتعزيز مشاركة الموظفين وبناء ثقافة عمل مدفوعة بروح العمل الجماعي. وتماشياً مع خطط النمو الاستراتيجي للشركة، يجمع المقر الرئيسي الجديد مجموعات الموظفين معاً، لتحسين مستوى التعاون والمشاركة ودفع الابتكار وزيادة مستوى الكفاءة والمرونة.

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