وقّعت شركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عقد شراكة مع تسعة مزارعين لاستزراع 800 فدان إضافي بالفراولة لموسم 2024-2025، وذلك لتعزيز صادراتها وإنتاجها المحلي من محاصيل الفراولة.

شهدت مراسم التوقيع حضور ممثلين من البنك الزراعي المصري، باعتباره أحد أبرز البنوك الداعمة لتمويل العمليات الزراعية في مصر، إلى جانب شركاء متخصصين في زراعة وتصدير الفراولة في مصر.

يأتي ذلك في إطار برنامج راية فودز الزراعي، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل المُدرجة ضمن سلاسل إمداد راية فودز، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة. ويُنفَّذ البرنامج، الذي سينطلق في موسم الفراولة القادم 2024/2025، بالتعاون مع شركاء راية فودز التقنيين والاقتصاديين ذوي الصلة مثل؛ كبار المزارعين ذوي الخبرة، وعدد من المؤسسات الحكومية، وجهات بحثية، ومنظمات غير حكومية.

من جانبه، أعرب المهندس عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، عن تفاؤله باتخاذ خطوة توسعية جديدة في أنشطة راية فودز الزراعية. "خلال السنوات الأخيرة، نتخذ خطوات هائلة في مجال الاستصلاح الزراعي وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية المخصصة لإنتاج شركة راية فودز التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم في ست قارات. ويمثل التوسع الجديد امتداداً لاستثماراتنا في هذا المجال الذي يستهدف ضمان مبدأ الجودة، وتحقيق أعلى معايير سلامة الأغذية".

وأضاف عبد العزيز، "منذ تأسست راية فودز قبل سبع سنوات، قدّمت أداءً احترافياً على مستوى أعمالها، مكّنها بالتبعية من تقلّد مركزها كثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة المجمدة من مصر، ونعمل بدأب للحصول على المركز الأول من خلال توسع أعمال الشركة على مختلف الأصعدة، ومن بينها الأنشطة الزراعية".

من جانبه، صرح أ.د. طاهر قدح، رئيس قسم التسويق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) نيابة عن د. هند عبد اللاه، مديرة المعمل، قائلاً: "يعتز المعمل، بوصفه أحد المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وهو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء والبيئة في مصر والشرق الأوسط، بالعمل الدؤوب مع كبار الشركات المُنتجة والمصدرة للمحاصيل الزراعية، لاسيما راية فودز – خاصة في إطار برنامجها لتصدير محاصيل الفراولة. إذ تعد إحدى أهم الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث تصدِّر مصر من الفراولة الطازجة أكثر من 55 ألف طن بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 ألف طن من الفراولة المجمدة".

وأضاف، "يدعو للفخر أن الشركات المصرية تحرص حرصاً هائلاً على الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية ومتطلبات الدول المستوردة من خلال الاستعانة بالمعمل المركزي لإجراء أدق الاختبارات من أجل ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وبفضل جهود التعاون بين الأطراف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي ومن أهمهم شركة راية فودز، تستمر مصر في تعزيز موقعها كأحد أهم الدول المصدرة للفراولة في الأسواق العالمية".

جدير بالذكر أن راية فودز كانت أول شركة تبادر بالتعاون مع البنك الزراعي للاهتمام بتصدير محاصيل الفراولة المصرية عام 2019، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية للمزارعين في عدد من المحافظات على رأسها القليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية بهدف تطبيق نموذج سلسلة القيمة الخاصة بزراعة الفراولة بصفة خاصة، وكافة أنواع الخضر والفاكهة بصفة عامة، بدءًا من مرحلة المدخلات مرورا بمرحلة الإنتاج والتصنيع ثم التسويق.

-انتهى-

#بياناتشركات