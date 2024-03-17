الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يواصل بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامه بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، فقد شارك البنك بتمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل متجدد مشترك بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي يمتد أجله لأربع سنوات، لشركة إنفستكورب كابيتال، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية و الإقليمية. و قد لاقت هذه الصفقة أصداء إيجابية واسعة و اهتماما كبيراً من السوق، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن إنفستكورب من الحصول على 800 مليون دولار أمريكي بدلا ً من المبلغ الأولي البالغ 600 مليون دولار أمريكي.

وتعليقا ً على إبرام هذه الصفقة التي تكللت بالنجاح، فقد صرح السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة قائلاً: "يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي على دور بنك الشارقة في تسهيل التمويلات الكبرى و دعم طموحات نمو عملائه. وتعكس تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة إنفستكورب وقوة نزعتها الائتمانية في السوق".

و أضاف السيد عباس رضوي، المدير المالي لإنفستكورب كابيتال: "يسعدنا أن نرحب بشركائنا التجاريين الجدد في إنفستكورب كابيتال. و قد حققت أعمالنا في مجال خدمات تمويل رأس المال نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي. و مع عملية إعادة التمويل الناجحة هذه والتي تمت بشروط تنافسية، فإننا في وضع جيد لتنمية أعمالنا وتحقيق عائدات قوية للمساهمين".

كما أوضح السيدخديري قائلاً: "بالرغم من أن مجموعة إنفستكورب تعاملت مع الأسواق المالية العالمية في الماضي للحصول على التمويلات اللازمة لها، إلا أن نجاح هذا التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ شركة إنفستكورب كابيتال، نظرا لكونها شركة تابعة حديثة التأسيس، مقرها في سوق أبوظبي العالمي. و تؤكد مشاركة 22 بنكاً في هذه الصفقة على مصداقية مجموعة إنفستكورب و نطاقها العالمي."

واختتم السيد خديري قائلاً: " نحن سعداء للغاية بأن تكون شركة إنفستكورب أحد عملائنا الدوليين، وهذه الصفقة ما هي إلا بداية شراكة طويلة الأمد تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين. و يمثل هذا التمويل إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية محليا و إقليميا. وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا."

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليبدأ البنك عملياته في شهر مايو عام 1974. ويعد بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، وأول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.

نبذة عن إنفستكورب كابيتال:

تأسست شركة إنفستكورب في عام 1982، ومقرها الرئيسي في البحرين، و تعد من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط. تمارس الشركة أعمالها ضمن سبع مجالات تتضمن ما يلي: الأسهم الخاصة، والعقارات، والاستثمارات ذات العائد المطلق، وأعمال البنى التحتية، وإدارة الائتمان، ورأس المال الاستراتيجي، والتأمين. و قد حققت شركة إنفستكورب نموا كبيرا منذ تأسيسها، إذ تطورت من شركة خليجية إلى شركة عالمية ذات نجاح باهر ومميز في مجالات إدارة الأصول. وتملك هذه الشركة أصولا مدارة بقيمة 50 مليار دولار أمريكي (بما فيها أصول يديرها طرف ثالث) موزعة على ثلاث قارات عبر قطاعات و فئات أصول متعددة. وقد تم تأسيس إنفستكورب كابيتال بي إل سي في أكتوبر 2023 لتوحيد خدمات استثمارات الشركات وخدمات تمويل رأس المال للمجموعة. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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