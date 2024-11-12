القاهرة: أعلنت جلوبال كورب، المجموعة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، اليوم عن زيادة كبيرة في رأس مالها المصدر والمدفوع، في خطوة تعكس النمو القوي للمجموعة وثقة المساهمين في مستقبلها. وتتماشى هذه الزيادة مع إستراتيجية المجموعة لتعزيز وجودها في السوق المصري وتطوير محفظتها الخدمية في القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق خدماتها وتلبية احتياجات السوق، تسعى جلوبال كورب لتوسيع محفظتها لتشمل حلولًا مالية جديدة تتجاوز التأجير التمويلي والتخصيم للشركات (B2B)، حيث تسعى لتأسيس منصة مالية غير مصرفية شاملة تخدم كلًا من عملاء الشركات (B2B) والمستهلكين (B2C). ويدعم هذا التحول الإستراتيجي ذراع الإقراض الاستهلاكي والرهن العقاري التابع للمجموعة، "Ollin"، الذي من المخطط أن يؤدي دورًا رئيسيًا في دعم رؤية المجموعة لبناء نظام مالي شامل في مصر.

وكجزء من هذا التوسع، ستقوم مجموعة جلوبال كورب بزيادة رأس مالها المصدر من 1 مليار جنيه مصري إلى 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس مالها المدفوع من 600 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، مع توقع اكتمال هذه التغييرات بنهاية عام 2024. وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال ضخ استثمارات إضافية من المساهمين الحاليين في المجموعة.

ومن خلال هذه الزيادة، ستصبح جلوبال كورب المؤسسة المالية غير المصرفية الأولى في مصر من حيث حجم رأس المال المدفوع. والتزام المجموعة بتسريع النمو وتعزيز مكانتها في السوق المصري يأتي نتاج الإنجازات المالية الملحوظة التي حققتها، حيث نمت محفظة مجموعة جلوبال كورب بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 47%، ليصل إجمالي المحفظة المدارة إلى 19 مليار جنيه مصري، كما حققت الإيرادات التشغيلية المجمعة 2.3 مليار جنيه مصري، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 42%.

وتشير هذه الزيادة في رأس المال إلى مستوًى عالٍ من الثقة التي يوليها المساهمون في مجموعة جلوبال كورب، من بينهم مؤسسات استثمار مباشر ومستثمرو رأس المال الخاص مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وأميثيس، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس مجموعة جلوبال كورب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، حاتم سمير.

وفي هذا السياق صرح حاتم سمير: "إن هذه الزيادة في رأس المال هي شهادة على ثقة مساهمينا في التوجه الإستراتيجي للمجموعة والتزامنا بإعادة تقديم الحلول المالية في مصر، موضحاً أن زيادة رأس المال والتطور لنصبح منصة خدمات مالية غير مصرفية شاملة، يجعلنا في وضع نقدم خدماتنا بشكل أفضل".

وأضاف سمير أن المجموعة توفر خدماتها للشركات والأفراد على حد سوا، مما يعزز النمو الاقتصادي والشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. ونحن متحمسون للمستقبل، وممتنون لدعم مستثمرينا الذين يشاركوننا نفس الرؤية في توفير قيمة وفرص أكبر لكل من عملائنا وأصحاب المصلحة.

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