دبي : أعلنت "إيمان للتطوير"، شركة تطوير العقارات السكنية ومقرها دبي، عن تعاونها مع شركة "سيراميك فرزاتشي" في تطوير "وان سكاي بارك"، المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات في قرية جميرا الدائرية، حيث سيتم استخدام بلاط "سيراميك فرزاتشي" الحصري في المشروع. وسيحتوي "وان سكاي بارك"، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 800 مليون درهم، على منتجات "سيراميك فرزاتشي" في كل وحدة من وحداته السكنية، ليرتقي بالحياة الحضرية إلى آفاق جديدة عبر مزج التصميم العصري بسلاسة مع الفخامة والمزايا العملية.

وسيشكل "وان سكاي بارك"، الذي يحمل السمات والملامح المميزة لشركة "سيراميك فرزاتشي"، إضافة مميزة إلى محفظة شركة "إيمان للتطوير"، حيث يقدم أسلوب حياة فريداً من نوعه يتمحور حول الأناقة والرقي. ويتكون المشروع من برجين أيقونيين _ A و B يضمان 23 و 37 طابقاً على التوالي _ حيث يتميز كل منهما بسطح "سكاي ديك" مذهل. ويهدف "وان سكاي بارك" إلى استقطاب السكان الذين يقدّرون نمط الحياة الذي يتسم بأعلى درجة من الرقي والفخامة، بفضل ما يحتضنه المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم ومساكن البنتهاوس الراقية.

وخلال مراسم حفل التوقيع، أبرم السيد "إسماعيل مارفاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمان للتطوير"، اتفاقية مع السيد "سالم رفاعي"، المتحدث باسم شركة "سيراميك فرزاتشي".

وبهذه المناسبة، قال السيد "إسماعيل": "نحن سعداء بالتعاون مع شركة "سيراميك فرزاتشي" لتوفير تجربة معيشية تدمج بين الفن والهندسة المعمارية. وباعتباره أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في قرية جميرا الدائرية، فإن جميع وحداته تتميز بتصاميم من "سيراميك فرزاتشي"، مما يعكس رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مساحات تمزج بين التصميم الحديث والفن العريق. ونحن واثقون من أن "وان سكاي بارك" سيجذب اهتمام العملاء الشغوفين بالرقي والفخامة، من خلال توفير تجربة نمط حياة لا مثيل لها".

وبدوره، قال السيد "سالم رفاعي" من شركة "سيراميك فرزاتشي": "نفخر في سيراميك فرزاتشي بإنشاء تصاميم أيقونية آسرة تصمد أمام اختبار الزمن. ويجسد تعاوننا مع شركة "إيمان للتطوير" في مشروع "وان سكاي بارك" التآزر المثالي لقيمنا المشتركة على صعيد الفخامة والابتكار. ونحن متحمسون لرؤية كيف ستعمل هذه الشراكة على إعادة صياغة مفهوم العيش الراقي في المنطقة".

ويلبي مشروع "وان سكاي بارك" متطلبات الأشخاص الذين يقدّرون الترف والأناقة والتفرّد، حيث يقدم مجموعة متنوعة من وسائل الراحة المتميزة، بما في ذلك صالة رياضية حديثة على السطح، ومراكز متعددة للياقة البدنية والصحة، إضافة إلى Sky Deck، وهو مركز اجتماعي حصري مع إطلالات بانورامية على أفق دبي. ويمكن للقاطنين أيضاً الاستمتاع بمرافق ترفيهية عالمية المستوى تشمل مسبح لا متناهي، ومسارات غابات، ومساحات مخصصة لليوغا، ومنصة يوغا ومنطقة ألعاب مائية "سبلاش باد" للأطفال وملعب تنس بادل وملعب كرة سلة، وسينما على السطح، إلى جانب مرافق داخلية تشمل قاعة متعددة الأغراض، وغرفة ألعاب ومنطقة لعب داخلية للأطفال.

ويؤكد استخدام مواد ممتازة مثل بلاط الأرضيات والجدران من "سيراميك فرزاتشي" والخشب المجمد الرمادي الحجري في كل وحدة سكنية على التزام المشروع التطويري بأعلى معايير التصميم والفخامة.

وتوفر شركة "إيمان للتطوير" خطط سداد مرنة مصممة خصيصاً لتلبية مختلف الاحتياجات المالية، مما يجعل ملكية وحدة سكنية في "وان سكاي بارك" في متناول المشترين المميزين. وتشمل خطة السداد دفعة مقدمة بنسبة 20 % عند الحجز، و40 % أثناء الانشاء من القسط الأول إلى القسط الرابع، و40 % عند التسليم. وتبدأ الأسعار من 750,000 درهم للاستوديوهات، و1.2 مليون درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.7 مليون درهم للشقق المكونة من غرفتي نوم، و2.25 مليون درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، و3 ملايين درهم للبنتهاوس المكون من ثلاث غرف نوم، و3.5 مليون درهم للبنتهاوس المكون من أربع غرف نوم، مما يوفر مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف التفضيلات والميزانيات.

ومن المقرر استكمال مشروع "وان سكاي بارك" في الربع الرابع من عام 2027، وسيدمج بين الممارسات المستدامة المتطورة وشهادات المباني الخضراء لضمان بيئة معيشية صديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير "إيمان للتطوير" الخاصة بالجودة والمسؤولية البيئية.

ويمثل "وان سكاي بارك" قفزة كبيرة إلى الأمام في سوق العقارات الفاخرة في دبي. حيث يجسد المشروع مهمة "إيمان للتطوير" في إرساء معايير جديدة للبيئة المعيشية السكنية من خلال إنشاء مساحات استثنائية تمزج بين الفخامة والراحة اليومية بإسلوب متقن.

وتتمتع "إيمان للتطوير العقاري" بشهرة واسعة بفضل ابتكارها المعماري، ومساحات المعيشة الفاخرة وتسليمها للمشاريع في الموعد المحدد، مما يرسخ مكانتها كخيار مفضل في أوساط المستثمرين والمستهلكين في القطاع العقاري. لمعرفة المزيد حول مشروع "وان سكاي بارك" ومشاريع الشركة السابقة، يرجى زيارة: www.imandevelopers.com

نبذة عن شركة "إيمان للتطوير":

تعد "إيمان للتطوير" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من سعيها الدائم نحو الكمال، تم تطوير كل مسكن من مساكن الشركة ليكون عمل فني فريد من نوعه يجمع بين التصاميم الخالدة والتكنولوجيا العصرية وممارسات السلامة العالمية. وتطمح الشركة دوماً لابتكار مساحات معيشة عصرية تتسم بالفخامة واعتدال الأسعار.

وتتضمن مشاريع الشركة "أكسفورد فيلاز" و"أكسفورد ريزيدنس" و"أكسفورد ريزيدنس 2" و"أكسفورد بوليفارد" و"أكسفورد 212" و"أكسفورد تيرايسيس" و"أكسفورد تيرايسيس 2" و"ذا جروف". ومع كل مشروع جديد، لا يقتصر هدف الشركة على توفير مسكن فحسب، وإنما أسلوب حياة عصري متكامل أيضاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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