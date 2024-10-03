تمت تغطية طلبات الأكتتاب أكثر من 3 مرات وبلغت ذروتها عند 2.6 مليار دولار أمريكي

لوسيل، قطر: أعلن بنك دخان (ش.م.ع.ق)، الحاصل على تصنيف A2 من موديز (نظرة مستقبلية مستقرة) وA من فيتش (نظرة مستقبلية مستقرة)، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بمعدل ربح % 4.56 سنويًا الذي يمثل هامش إئتماني قدره 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية أجل 5 سنوات.

يعتبر هذا الإصدار الأول للصكوك الأولية غير المضمونة لبنك دخان. وقد لاقت طلباً كبيراً من المستثمرين العالميين والإقليميين حيث تمت تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 3 مرات وبلغت ذروتها عند 2.6 مليار دولار أمريكي، مما مكن البنك من إصدار 800 مليون دولار أمريكي – وهو أكبر حجم إصدار يحققه بنك إسلامي قطري منذ عام 2020. وجاءت الأسعار التوجيهية النهائية عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أجل 5 سنوات، وهو ما يمثل تخفيضا بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي المعلن والبالغ 130 نقطة أساس.

ويعكس نجاح الإصدار قوة الاقتصاد القطري والأساسيات الائتمانية القوية لبنك دخان. ويؤكد مكانة بنك دخان كمؤسسة مالية رائدة في قطر. كما يعد إنجازًا هامًا للبنك حيث يواصل توسيع قاعدة تمويله وتعزيز تواجده في الأسواق الدولية.

وعلق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان قائلاً: "سعداء بالنجاح الاستثنائي لهذا الإصدار اذ يعكس المتانة الائتمانية لدولة قطر تماشياً مع الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الإصدار."

من جانبه، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان: "مسرورون للغاية بالاستجابة الهائلة لإصدار الصكوك هذا اذ يثبت الثقة العالمية في الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر والوضع المالي القوي لبنك دخان. كما أنه يسلط الضوء على الثقة التي يضعها المستثمرون في البنك. نعرب عن عميق تقديرنا للمديرين الرئيسيين المشتركين للاكتتاب الذين كان لهم دور فعال في توجيه هذا الإصدار."

ويأتي الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين العالميين بقيادة فريق من الإدارة التنفيذية لبنك دخان. حيث قام بنك دخان بتعيين بنك ستاندرد تشارترد ليقوم بدور المنسق العالمي الوحيد. وقام أيضا بتعيين كل من الريان للاستثمار، بنك ABC، دويتشه بنك، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، المشرق، كيو إنفست، بنك قطر الدولي الإسلامي، QNB كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، شركة المستثمر الأول، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين ومنسقي سجل الاكتتاب.

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