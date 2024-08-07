الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، عن الانتهاء قريبا من مشروع أسواق الممشى (المنطقة 1)، حيث تم تسليم 3052 وحدة للمقيمين، وهو ما يعادل أكثر من 80% من الوحدات السكنية في المشروع.

تقع أسواق الممشى في موقع استراتيجي في قلب الشارقة الجديدة، وتضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم والدوبلكس.

ويمثل هذا المشروع أول مجتمع خال بالكامل من السيارات في الشارقة، حيث يمزج بين الحياة العصرية والسحر التقليدي. ويتميز مجتمع الممشى بممرات مظللة للمشاة ومحلات البيع بالتجزئة وخيارات تناول الطعام الراقية والمقاهي والفنادق التي تقدم خدمات عالية الجودة.

وفي هذا الإطار قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "يمثل هذا الإنجاز لحظة مهمة في نمو مجتمع الممشى والشارقة. إن التزامنا بالجودة الاستثنائية واضح في كل جانب من جوانب هذا المشروع، من المساكن المصممة بعناية إلى المساحات الخضراء المورقة والممرات الصديقة للمشاة".

وأضاف “نحن متحمسون للكشف عن هذا المشروع المجتمعي الضخم، حيث توفر أسواق الممشى أسلوب حياة عصري شامل، يجمع بين الهندسة المعمارية البسيطة المذهلة والمساحات المفتوحة جيدة التهوية والممرات الخضراء، مما يجعلها وجهة عائلية مثالية”.

تستمد أسواق الممشى الإلهام من الهندسة المعمارية لأسواق الشارقة القديمة، حيث تتضمن عناصر تصميم مستدامة لتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته.

ويشتمل الممشى على العديد من وسائل الراحة للمقيمين، ومنها: تعزيز الأمن، وأحواض السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والحدائق ذات المناظر الطبيعية، والمتنزهات، ومناطق لعب الأطفال، وكلها تساهم في بيئة معيشية ديناميكية نابضة بالحياة.

ويتمتع الممشى بأهمية خاصة في منطقة مويلح، حيث تعد المنطقة مركزا نابضا بالحياة للمقيمين والشركات على حد سواء، لاسيما وأن بصمتها الفريدة في المنطقة لم تغير المشهد فحسب، بل أثرت المجتمع كذلك بعروضها المتنوعة.

ويمثل التطوير متعدد الاستخدامات العنصر الحيوي في قلب مشروع الممشى، حيث يتميز بأجوائه الحيوية المستوحاة من أسواق الخان القديمة المليئة بالثقافة والعادات الأصيلة، والتي تحمل في طيّاتها نضارة الحياة القديمة ورائحة التراث القديم.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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