إرتفاع مؤشر الاستخدام الشهري للمياه المعالجة لأكثر من 70% نتيجة تحقيق الإنسجام مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

تحقيق نتائج فعالة بفضل الجهود الرامية إلى تجاوز معايير وزارة الطاقة المتعلقة بجودة المياه المعاد تدويرها

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، الشركة الرائدة في هذا المجال، عن تحقيق أول إنجاز إقليمي يتمثل في تحقيق استفادة بنسبة 80% من المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي لشهر أغسطس. ويأتي هذا الانجاز مع رعاية ومشاركة الشركة بأحدث ابتكاراتها وحلولها المستدامة في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

ويبرز هذا الإنجاز مدى تفاني الشركة في الإسهام الإيجابي المستمر في لعب دور فعال نحو تنفيذ استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. كما يبرز هذا الإنجاز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة لدعم ديمومة توفير المياه المعاد تدويرها ذات الجودة العالية، وهو الذي بلا شك من شأنه الإسهام في الحفاظ على مصادر الماء الطبيعية في جميع أنحاء الإمارة.

وبفضل إجراءات إختبار المياه واسعة النطاق، بما في ذلك أكثر من 60,000 اختبار معملي بشل سنوي، وفق 35 معياراً بإشراف كوادر متخصصة في تقييم نوعية المياه، تعتبر اليوم المياه المعاد تدويرها من قبل الشركة ذات جودة عالية قابلة لأغراض الزراعة والتبريد والاستخدامات الصناعية. ويتم توزيع المياه المعاد تدويرها على أكثر من 20 وجهة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة السعديات وقصر الإمارات ومحمية الوثبة للأراضي الرطبة. وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة مهمتها المتمثلة في إنشاء وتنفيذ حلول مستدامة للمياه، وتطبيق معايير ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات لتمكين الاقتصاد الدائري، فإنها تتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرها الجغرافي المستدام والإسهام في الحفاظ على البيئة وحمايتها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي والعالم.

وقال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: " إعلاننا في هذا اليوم على هامش معرض ويتيكس والمتعلق بتحقيق شركتنا نسبة 80% من إستخدام المياه المعاد تدويرها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي لشهر أغسطس، يعد خطوة مُهمّة نحو مواجهة تحدي استنزاف موارد المياه الطبيعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة. هذا الإنجاز يضعنا في طليعة القطاع و يعزز دورنا في ريادة مجال توفير حلول المياه المستدامة، ويعتبر شهادة تأكيد على تفوق عملياتنا التشغيلية بأعلى معايير السلامة . ويمثل هذا الإنجاز شهادة على تفوق عملياتنا التشغيلية وتميز سجل السلامة للشركة، والتركيز على العملاء، وتحقيق النجاح في رحلة التحول الرقمي، باعتبارها عوامل تمكين لمرونة المياه في المناطق الحضرية، وتعزيز التنوع البيولوجي. كما ويؤكد هذا الإنجاز على جهود الشركة الدؤوبة للحفاظ على البيئة وحمايتها، والتزامنا الصارم بتوفير بديل أكثر استدامة للمياه المحلاة. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) بعد أسابيع فقط، يعزز هذا الإعلان أيضاً التزام شركتنا بدعم أجندة أسبوع المياه للمؤتمر".

وكانت شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة قد حددت طموحها لإحراز التقدم في اتجاه تصاعدي، حيث تواصل التعاون الوثيق مع شركات التوزيع في أبوظبي والعين لتحقيق هدف شامل يتمثل في استخدام المياه المعالجة بنسبة أكبر من أجل الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. وهو ما أثبتته الشركة عبر تخفيضها بمقدار 693,055 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ليسهم ذلك بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه التحديد دعم الأهداف: 6 و 11 و 12 و 13.

تستمر شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة بتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

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نبذة عن الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة

يقع المقر الرئيسي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة في أبوظبي، وتعد شركة رائدة ومتخصصة في تقديم حلول المياه المستدامة، لتحويل أحد أثمن مواردنا الطبيعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة. وبصفتها شركة تابعة لشركة "القابضة" ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، تطمح " الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة" إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، في إطار التزامها بتطوير أحدث الحلول وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمجتمعات.

وانسجاماً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تسعى "الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة" إلى تحفيز النمو الذكي والمستدام، من خلال التعاون والعمل المشترك، وعلى وجه التحديد بالاعتماد على التوصل إلى علاقات الشراكة القائمة بين الشركات والحكومات.

وتضمّ المحفظة المحلية للشركة "القابضة لحلول المياه المستدامة" شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وهي الشركة الأولى المسؤولة عن كافة عمليات جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الإمارة. وتقوم هذه الشركة بجمع أكثر من 1,341,000 متر مكعب يومياً من خلال شبكة واسعة بطول 12 ألف كيلومتر، ويدعمها أكثر من 200 محطة ضخ و 42 محطة معالجة، وتعمل الشركة على تقليل استنزاف الموارد المائية الطبيعية وتعزيز استدامتها وتحقيق قيمة مضافة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (sws.ae)، أو التواصل مع الجهة التالية:

خليفة السويدي

مدير التسويق والاتصال - شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة

Khalifa.AlSuwaidi@sws.ae