أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply)، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، عن الاستحواذ على حصة 80% في شركة "انترناشونال انيرجي القابضة".

وكانت "انترناشونال انيرجي القابضة" قد استحوذت مؤخراً على حصة 50% في "كاليون إنرجي" التركية، الرائدة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا. وتهدف مجموعة "ملتيبلاي" من خلال هذه الخطوة مواصلة توسيع استثماراتها تحت مظلة "انترناشونال انيرجي القابضة" في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي.

وتشمل أصول "كاليون إنرجي" مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1347.734 ميجاواط / 1000 ميجاواط كهربائية في منطقة كارابينار في قونية. وعند اكتمال المشروع في عام 2023، سيلبي هذا المشروع وحده احتياجات الطاقة الكهربائية السنوية لما يقرب من مليوني شخص. كما تمتلك الشركة مشروع لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 1 جيجاواط في أنقرة طورته YEKA، وكذلك مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط في Niğde، وآخر بقدرة 50 ميجاواط في غازي عنتاب، ومشاريع طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي": "يعكس استثمارنا في ’انترناشونال انيرجي القابضة‘ استراتيجيتنا في تطوير أعمال المرافق، والتي ساهمت في أدائنا المالي من خلال توليد الدخل الثابت وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويتمتع هذا القطاع بإمكانات نمو قوية بفضل التوجهات العالمية الراهنة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعكس ذلك التزامنا بدعم أجندة الطاقة المتجددة والنظيفة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد استثمرت "ملتيبلاي" مؤخراً 10 مليارات درهم إماراتي في الاستحواذ على حصة 7.3٪ في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة). وتشمل الاستثمارات الرئيسية الأخرى للمجموعة الاستحواذ على جميع أسهم شركة بال للتبريد القابضة، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تبريد المناطق بدولة الإمارات؛ كما استثمرت "ملتيبلاي" 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تعد واحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة.

وقد استحوذت شركة "ألفا ظبي القابضة" التي يقع مقرها في أبوظبي والتابعة للشركة العالمية القابضة (سوق أبوظبي للأوراق المالية "ALPHADHABI") على حصة الـ 20% المتبقية من "انترناشونال انيرجي القابضة".

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حول مجموعة "ملتيبلاي" (Multiply Group)

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والتنقل، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة "ملتيبلاي" إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

تغطي استثمارات المجموعة العديد من القطاعات، ويشمل ذلك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وبال للتبريد القابضة، ومجموعة أومورفيا، وفيولا كوميونيكيشنز، وهيلثير يو، وطاقة، وديوا، وبروج، وجيتي إميجز، وسافاج X فينتي، وفايرفلاي، وييلدمو.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نموًا وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة ملتيبلاي

وسيم الجردي – مدير الاتصال

wassim@multiply.ae

شركة برونزويك للاستشارات الإعلامية

رزان العبيدي

multiply@brunswickgroup.com