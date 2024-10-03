دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، عن بيع ما يزيد عن 80% من مشروع "عنبر" الفاخر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي.

وقد استقطب المشروع مستثمرين من 30 جنسية، واستحوذ المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصّة الأكبر بنسبة 25%، بينما شكّل المستثمرون من مختلف الدول الغربيّة والأوروبيّة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، ما نسبته 35% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة المستثمرين الخليجيين وفي مقدمتهم المملكة العربيّة السعوديّة 20%.

وقال أفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات لدى عزيزي للتطوير العقاري: "فخورون بحجم الاهتمام الملحوظ بمشاريعنا، الأمر الذي يسلط الضوء على جودتها العالية وجاذبيتها الاستثنائيّة. إن الطلب القوي على المشاريع السكنية في الفرجان، وتحديداً مشاريع ‘عنبر’ و’بيرل’ و’بيرتون’، يؤكد مكانة المنطقة باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السكنية المرغوبة في دبي. هذا الإقبال المتزايد يُعزز التزامنا بتقديم تجارب معيشية عالمية المستوى في أكثر الأحياء طلبًا في دبي".

ويتميّز مشروع عنبر بالعديد من المرافق الاستثنائيّة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامين للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة، وغيرها من المزايا.

وبفضل وجود عنبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً واعداً في دبي، يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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