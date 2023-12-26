دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نسبة إنجاز وصلت إلى 80% في مشروعها "بيرل"؛ الذي أطلقته مؤخرًا في منطقة الفرجان، إحدى أكثر مناطق النمو سرعة في إمارة دبي.

وقد اكتملت الأعمال الهيكليّة في "بيرل"، بالإضافة إلى أعمال الطابوق والتكسية الداخليّة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبلاط 75%، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة 85%، وتركيبات الواجهات والمصاعد بنسبة 83% و94% على التوالي، في حين وصلت نسبة التشطيبات إلى 74%. ومن المقرر استكمال وتسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2024.

وأعرب السيد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في مشروع "عزيزي بيرل"، وقال: "نسير بخطى ثابتة نحو إنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدّد والمقرر بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم 2024. إن الموقع والتصميم المعماري الفريد، وجودة البناء الاستثنائيّة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مرافق الراحة المتميزة داخل المشروع وفي محيطه، تُسهم في تعزيز التجارب المعيشيّة للسكّان والمقيمين فيه".

ويقع مشروع "عزيزي بيرل" ضمن مجتمع مزدهر وسط المساحات الخضراء ومتاجر التجزئة الضخمة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد، ودقيقة واحدة من محطة مترو الفرجان، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية جاذبية، والتي يسهل الوصول إليها. وتقع أيضاً على بعد 7 دقائق فقط من جافزا وابن بطوطة مول، و10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويُتيح المشروع سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية ومراكز التجزئة والمناطق الترفيهية.

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