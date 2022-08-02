أرباح غذاء نمت بنسبة 471٪ مقارنة بـ 14.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

الشركة تواصل النمو وتعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ ونمو الاعمال.

وصلت الإيرادات في الربع الثاني إلى أرقام قياسية بلغت 576 مليون درهم.

أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.خ، الشركة الإقليمية الرائدة في تجارة وتوزيع المواد الغذائية، والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) ، عن نتائجها للربع الثاني بأرباح بلغت 80.65 مليون درهم إماراتي، محققة نمو بأكثر من 471٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت شركة غذاء أرقامًا قياسية تقودها إيراداتها التي بلغت 576 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل نموًا مرتفعاً جداً وبنسبة بلغت 276٪، حيث ارتفعت من 153 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. كما قامت غذاء بدفعة قوية لتوسيع محفظة منتجات الشركة وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة المواد الغذائية. في المقابل، تجاوز إجمالي أصول الشركة 4.1 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم إماراتي للعام المنتهي في عام 2021.

وتعكس مجموعة البيانات المالية القوية لشركة غذاء توسعها الاستراتيجي ذو العائد العالي في أقسام التوزيع والتشغيل والأغذية المجمدة والزراعة والثروة الحيوانية. مع التركيز على دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، كما نجحت الشركة في تطوير منصتها متعددة القطاعات لبناء المزيد من النطاقات وتنويع الأصول واستهداف عمليات الاستحواذ ذات العوائد المرتفعة.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة: "مع استمرار عدم الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية، قمنا بزيادة الإنتاج المستدام طويل الأجل على نطاق إقليمي لتخفيف الأثر بشكل فعال. فمن خلال المرونة في استجابتنا لظروف السوق الديناميكية، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطتنا الإستراتيجية، لم نقم فقط ببناء أساس قوي لرأس المال والنمو الطبيعي؛ ولكن الأهم من ذلك دعم سياسة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما نتوقع نتائج قوية مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2022 مع زيادة الطلب عالي المستوى، مما سيسمح بمزيد من النمو التجاري وما يترتب على ذلك من مكاسب في الإيرادات ".

وتواصل الشركة المضي قدمًا في خطتها لإضافة عدد من الأعمال ذات الصلة إلى محفظتها الحالية، من خلال عمليات الاستحواذ وتكوين الشركات التابعة، بهدف عام لتعزيز قدراتها الأساسية في الاستيراد بالجملة، وتجارة الأطعمة الطازجة والمعلبة، والتغليف، وتقديم خدمات غذائية للمواقع الصناعية مثل حقول الغاز والنفط.

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عن شركة غذاء القابضة:

تأسست شركة غذاء القابضة في عام 2002 وهي الذراع المختص بمجال الأغذية والتوزيع في الشركة العالمية القابضة (IHC) في أبوظبي. تتخصص الشركة في تجارة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك الاستيراد وإعادة التغليف والتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية المعلبة الجافة والمبردة والمجمدة والمعالجة والطازجة، الأدوات المنزلية والقرطاسية والمستهلكات ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية وغيرها من خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية. بلغت قيمة أصول الشركة في نهاية ديسمبر 2021، 1.48 مليار درهم إماراتي، كما تم إدراج الشركة في منصّة "السوق الثاني" التابعة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2020.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة التسويق والاتصالات

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com