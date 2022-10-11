دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة يونيفونك الرائدة في تزويد حلول تفاعل العملاء في معرض جيتكس جلوبال 2022 عن تطورات مثيرة لأداة Flow Studio متعددة القنوات والتي يمكن استخدامه دون الحاجة لكود برمجي. وهي جزء من منصة يونيفونك، والآن يتصل بها بكل سهولة أكثر من 80 منصة رائدة على مستوى العالم في مجال المبيعات والتسويق والدعم والتشغيل.

Flow Studio هي أداة سهلة تستخدم للتصميم مسارات التواصل بهدف القضاء على الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها الشركات في عملية أتمتة الاتصالات وأنظمة العمل خلال دورة حياة العملاء. وتضم هذه الأداة العديد من الخصائص مثل النماذج قابلة للاستخدام والمحفزات وإمكانية دمج ربوت الدردشة التي تمكن المؤسسات من تبسيط إجراء المحادثات وإنشاء تفاعلات بنّاءة بشكل أسرع وأسهل.

كما توفر أداة Flow Studio إمكانية الدمج المباشر مع أكثر من 80 منصة، مثل Hubspot و Netsuite و Shopify و MS Office و Mailchimp و Slack و SAP وغيرها من المنصات العالمية، وتتيح مزامنة الاتصالات عبر هذه المنصات المدمجة مستوى أعلى من الاتساق في الرسائل الذي بدوره يؤدي إلى الارتقاء بتجارب العملاء.

صرح كريم زكي، نائب رئيس قسم المنتجات في شركة يونيفونك، قائلاً: " أداة Flow Studio تمثل منعطفاً مهماً في خارطة طريقنا. ونسعى جاهدين لجعل منصتنا سهلة الاستخدام وسلسة لتمكين عملائنا من استخدامها ودمجها مع أنظمتهم بأقصى درجات البساطة حتى يتمكنوا من تمكين عملائهم من التفاعل على أي قناة يختارونها. وما زلنا ملتزمين بتطوير حلول تلبي احتياجات الناس، وقد طلب عملاؤنا هذا التطوير، ولبينا طلبهم. "

يمكن استخدام أداة Flow Studio لأغراض متعددة ومختلفة منها على سبيل المثال أتمتة وسائل المحادثة المستخدمة في التجارة الإلكترونية وإضفاء الطابع الشخصي على خاصية المساعدة الذاتية مثل روبوتات الدردشة. ومن أقوى الخصائص الفعالة خاصية أتمتة رحلات تواصل العملاء بناءً على تفضيلات المستخدمين، ومحفزات النظام، ومنطق الأعمال؛ مما يعزز إمكانية التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي طوال التجربة متعددة القنوات، مثل تصميم وارسال إشعارات هامة تتناسب مع شخصية المتلقي.

تجمع Flow Studio وتوحد سلسلة من قنوات التواصل مثل الرسائل النصية، والواتساب، والرسائل الصوتية، والبريد الإلكتروني، ورسائل push بهدف تخصيص مسارات التواصل عبر روبوتات الدردشة، ونظام الرد الصوتي التفاعلي، ومراكز الاتصال، والإشعارات المهمة، والحملات الترويجية. تعمل هذه الخصائص المدمجة في أداة Flow Studio على تحسين مسارات البيانات لدعم التحليلات وعمليات صنع القرار.

أما بالنسبة للامتثال للوائح التنظيمية، فإنه ينعكس على التزام يونيفونك بتطبيق أعلى معايير الخدمة في أداة Flow Studio. حيث تسمح لمستخدميها الاستفادة من تطبيق أحدث الانظمة المحلية الخاصة بالقطاعات بالإضافة إلى ذلك السياسات البروتوكولات ومتطلبات التطبيقات التابعة لأطراف خارجية.

يؤكد تطويرأداة Flow Studio على التزام يونيفونك بالارتقاء بمستوى تجارب العملاء وإنشاء تواصل دائم من خلال قنوات الاتصال الموحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نُبذة عن يونيفونك:

يونيفونك منصة تفاعل مع العملاء تُمكِّن المؤسسات من تعزيز رضا عملائها من خلال تزويدهم بتجارب رائعة متعددة القنوات. تعمل يونيفونك على تبسيط المحاثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العملاء، وذلك من خلال توحيد قنوات الاتصال، وتطبيقات المراسلة، وروبوتات الدردشة.

تحقق الحلول التي تقدمها يونيفونك التكامل بين قنوات التواصل مع العملاء، بما في ذلك النص، والصوت، والرسائل، وشبكة الويب وتدمجها جميعاً في منصة واحدة لتمكين الشركات من إنشاء علاقات أقوى مع عملائها. في ظل نشوء قنوات التواصل الجديدة والتغيُّر المتواصل لتفضيلات المستخدمين بمرور الوقت، تعتمد المؤسسات على شركة يونيفونك للارتقاء بمستوى مشاركة العملاء وتحسين عائدات الاستثمار المترتبة على التواصل.

بدءاً من الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وصولاً إلى دعم خدمة العملاء عبر الواتساب، تُشجع يونيفونك المؤسسات على إحداث تغيير جذري في تجارب عملائها. وفي الوقت ذاته، تُمكِّنهم من التركيز على أنشطة أعمالهم الأساسية دون الحاجة إلى الاحتفاظ ببنى تحتية باهظة التكلفة لتيسير التواصل.

تُشكل يونيفونك حلقة الوصل بين المؤسسات المحلية وعملائها، مثل: الشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الصحة السعودية، وأبشر، وأوبر، وأرامكس، ونون، والبنوك والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة، ومزودي خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسفر والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وبفضل ما لديها من خبرة مُثبتة ومؤكدة في الأسواق الناشئة منذ عام 2006، تتعهد يونيفونك بتحقيق التميُّز في إدارة أكثر من 10 مليارات معاملة سنوية لملايين المتلقين في أكثر من 160 دولة، مدعومةً بحضور الشركات المحلية في خمس دول وفريق مختص يضم أكثر من 300 مهني محترف يعكف على خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.