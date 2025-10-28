أعلنت شركة أميرة للتطوير العقاري، المطور العقاري الناشئ في دبي، عن بيع ما يقارب 80٪ من وحدات بوندز أفينيو ريزيدنسز – مشروعها الافتتاحي – خلال عدة أشهر فقط من الإطلاق. يقع المشروع في جزر دبي، إحدى الوجهات العقارية المرتقبة في الإمارة، ويعد بوندز أفينيو ريزيدنسز مشروعًا فاخرًا يجمع بين جودة المعيشة والأسعار المعقولة التي تجعل السكن الفاخر في متناول الجميع.

يتميز المشروع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، ومجموعة شاملة من المرافق التي تلبي أسلوب الحياة العصري، ويعيد تعريف الذوق السكني للمستثمرين من خلال مجموعته المختارة من الوحدات السكنية التي تتنوع بين شقق بغرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، وصولاً إلى التريبلكس والبنتهاوس الفخم بأربع غرف. كل وحدة مصممة بعناية فائقة بأسلوب عضوي وانسيابي يكسر قواعد التصميم التقليدية، مقدمًا تجربة سكنية استثنائية تركز على الخصوصية والفخامة.

بالإضافة إلى الموقع المتميز لجزر دبي وإمكانية تحقيق عائد استثماري مرتفع، يحظى مشروع بوندز أفينيو بطلب كبير من السوق على المجتمعات المطلة على الواجهة البحرية. ومن خلال ضمان الأسعار المعقولة، أصبح المشروع شبه مكتمل البيع مع بقاء عدد محدود من الوحدات منذ إطلاقه في مايو 2025.

يأتي هذا الإعلان بعد تسجيل دبي رقمًا قياسيًا في المبيعات خلال تسعة أشهر بقيمة 525.87 مليار درهم، متجاوزًا القيمة السنوية التي تم تحقيقها العام الماضي. ووفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل ما يصل إلى 168,540 صفقة مبيعات خلال أول 290 يومًا من عام 2025، مقارنة بـ180,860 صفقة لكامل عام 2024. ويؤكد أداء السوق هذا على ثقة المستثمرين القوية وارتفاع الطلب، مما يشجع المطورين الجدد، المحليين والدوليين، على توسيع محفظة مشاريعهم.

يقع مشروع بوندز أفينيو في موقع استراتيجي بجزر دبي، ويتميز بسهولة الوصول إلى أهم المعالم، مثل محطة مترو سوق الذهب، وعلى بعد عشر دقائق من مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي والخليج التجاري. كما يتمتع المشروع باتصال ممتاز عبر الطرق السريعة ووسائل النقل العام، مما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق ومناطق الترفيه.

قال السيد محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أميرة للتطوير العقاري:"نجحنا في بيع نحو 80٪ من وحدات مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز خلال خمسة أشهر فقط من إطلاق المشروع. نحن فخورون بهذا الإنجاز، ويعكس التزام شركة أميرة للتطوير العقاري ببناء منازل مصممة وفق احتياجات المستثمرين والمشترين. رؤيتنا تتمحور حول تقديم تجارب سكنية فريدة مع منازل واسعة ومرافق حديثة بأسعار تنافسية، مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المشترين."

تماشيًا مع فلسفة الشركة في جعل المعيشة الفاخرة متاحة ومربحة، تستعد أميرة للتطوير العقاري لإطلاق مشروعها الثاني في إحدى الوجهات الحياتية الصاعدة في دبي، والتي تعد بعوائد أعلى وسهولة وصول أفضل.

وأضاف السيد جفراني:"يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروعنا الثاني قريبًا في إحدى الوجهات العقارية الصاعدة في دبي. ويعكس المشروع خطتنا طويلة المدى بأن نكون جزءًا من التطورات المستقبلية في دبي التي تعزز مكانة الإمارة كقوة عقارية عالمية."

تأسست شركة أميرة للتطوير العقاري في دبي على يد السيد محمد يوسف جفراني، وهو رائد أعمال متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في سوق الإمارات. وتقوم الشركة على أسس الجودة والابتكار والتميز، ملتزمة بإعادة تشكيل نمط الحياة الحضرية من خلال مجتمعات سكنية مستدامة وفاخرة ومصممة بعناية.

عن أميرة للتطوير العقاري

شركة أميرة للتطوير العقاري، ومقرها دبي، ملتزمة بإعادة تعريف الحياة الحضرية من خلال التصميم المعماري الراقي، الاستدامة، والتخطيط المدروس. تأسست على يد السيد محمد يوسف جفراني، رائد أعمال عقاري بخبرة تفوق 15 عامًا في الإمارات، وتتمحور رؤيتها حول إنشاء مجتمعات تلهم وتستمر.

تقود الابتكار والتميز في التصميم، حيث تقدم أميرة أكثر من مجرد مساكن — بل أعمال فنية صالحة للعيش. كل مشروع يعكس الفخامة الراقية، المسؤولية البيئية، والقيمة طويلة الأمد. ويضمن فريق الشركة من المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين تكييف أفضل الممارسات العالمية لتناسب البيئة المحلية.

تركز الشركة على الاستدامة، مع مشاريع تبرز كفاءة الطاقة، المشي، ورفاهية السكان. من خلال التركيز على الأناقة، الوظائف، وتكامل المجتمع، تسهم أميرة في رسم الفصل التالي من تطور القطاع العقاري في دبي.

مع إطلاق مشروعها الافتتاحي، بوندز أفينيو على جزر دبي، تقدم أميرة معيارًا جديدًا في الحياة على الواجهة البحرية، جامعًا بين الابتكار في أسلوب الحياة ورؤية معمارية متميزة، ممهدًا الطريق لتصبح قوة دائمة في قطاع العقارات الفاخرة بالإمارات.

عن بوندز أفينيو

بوندز أفينيو هو المشروع الأول لشركة أميرة للتطوير العقاري، ويضع معيارًا رائدًا للحياة الراقية على جزر دبي. صُمم المشروع بتصميم معماري فني يجمع بين الشكل والوظيفة، ويضم مجموعة من الشقق بغرفة إلى ثلاث غرف، وتاون هاوس وتريبلكس بثلاث غرف، وبنتهاوس فخم بأربع غرف.

يعكس التصميم فلسفة انسيابية دون زوايا، مع تحقيق أقصى استفادة من المساحات، الضوء الطبيعي، وإطلالات البحر المفتوحة. تم التخطيط لكل وحدة بعناية لتوفير الجماليات والراحة الحديثة، مدعومة بتصميمات ذكية وتشطيبات عالية الجودة.

تشمل المرافق في بوندز أفينيو حمامات سباحة لا نهائية، مناطق للعافية، منصات يوغا، حدائق منسقة، ملاعب بادل، ومساحات مخصصة للأطفال، لتعزيز أسلوب حياة عائلي متكامل. ويتميز المجتمع باتصاله السلس ببقية دبي، مع وصول سريع إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع المشروع في بيئة ساحلية مخططة تحتوي على أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ وعروض حضرية نابضة بالحياة، ويجمع بين الهدوء والاتصال بالمرافق. مع خطة دفع 60/40 وتسليم الوحدات في الربع الأول من 2027، يلبي المشروع احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن القيمة المستدامة، التألق المعماري، وأناقة الواجهة البحرية في واحدة من أبرز مناطق دبي الواعدة.

