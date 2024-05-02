انتعاش قوي لبنك الشارقة في الربع الأول من عام 2024 مع تسجيل صافي ربح قدره 80 مليون درهم

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 2 مايو 2024 – حقق بنك الشارقة بداية قوية لعام 2024، حيث كشفت نتائج الربع الأول زيادة كبيرة في صافي أرباح الفترة ليصل إلى 80 مليون درهم إماراتي. وتُظهر نتائج الربع الأول تحسناً ملحوظاً نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد، والإيرادات التشغيلية، و انخفاض تكاليف التشغيل.

يعكس هذا الأداء القوي التزام البنك بالحفاظ على نهج منظّم للتمويل والإقراض والفعالية التشغيلية؛ حيث يمتلك سيولة مريحة مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 26 مليار درهم (31 ديسمبر 2023: 26.3 مليار درهم)، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 85.82% (31 ديسمبر 2023: 83.77%). كما يتمتع البنك برسملة قوية مع نسبة رأس المال تبلغ 14.33٪ (31 ديسمبر 2023: 14.67٪) .كما بلغت الشريحة الأولى من رأس المال و نسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى لرأس المال 13.14٪ (31 ديسمبر 2023: 13.49٪). ويعكس هذا الأداء المالي السليم أسس الأعمال القوية للبنك إلى جانب الممارسات الرشيدة لإدارة المخاطر.

وتعليقاً على نتائج البنك، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: "يؤكد أداؤنا القوي في الربع الأول من عام 2024 على التزامنا بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا. وعلى الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يستمر الاقتصاد الإماراتي في الازدهار مما يتيح فرصا للنمو. ويتمتع بنك الشارقة بوضع جيد للاستفادة من هذا الزخم، ويدعمه في ذلك فريق القيادة الجديد الذي يركز على النمو، وتوفير مصادر إيرادات جديدة، وتقديم خدمة استثنائية للعملاء. ويشكّل أداء الربع الأول دليلاً ملموساً على فعالية استراتيجيتنا الجديدة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة إن شاء الله".

من جانبه علّق السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "أنا سعيد للغاية بالنتائج المتميزة التي حققناها في الربع الأول من هذا العام، والتي تؤكد بلا شك فعالية استراتيجيتنا الجديدة؛ فقد التزمنا بالمبادئ الأساسية للخدمات المصرفية من خلال تعزيز رأس المال البشري، والتركيز على تطوير الأعمال بإدارة حكيمة للمخاطر، وتقديم حلول مبتكرة للعملاء، وتحسين الفعالية التشغيلية".

وأضاف السيد خديري: "باعتباره واحداً من أقدم المؤسسات المالية في دولة الإمارات، يتمتع بنك الشارقة بإمكانيات هائلة للنمو، وأنا متفائل جداً بشأن آفاقنا المستقبلية. ومع مضينا قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة تدريجياً، فإننا نرسي أسساً قوية لتحقيق نمو مستدام في المستقبل".

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليبدأ البنك عملياته في شهر مايو عام 1974. ويعد بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، وأول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.

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