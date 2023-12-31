أعلنت قطر للسياحة عن رزنامة فعاليات قطر لعام 2024 والتي تضم أكثر من 80 فعالية مميّزة، بداية بالأعمال الفنية المعروضة حصرياً في متحف متروبوليتان، نيويورك، وحتى أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم يُقام لأول مرة في المنطقة. تستضيف البلاد مجموعة رائعة من الفعاليات الثقافية، والبطولات الرياضية، ومؤتمرات القمة الفكرية والمزيد في عام 2024.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق و الترويج السياحي في قطر للسياحة بقوله: "يسرّ قطر للسياحة أن تعلن عن باقة تضم أكثر من 80 فعالية مدرجة في رزنامة فعاليات قطر وتستمر طوال عام 2024. وبالتزامن مع البروز والنمو السريع لقطر كوجهة سياحية رائدة، فإننا نرحب بزوارنا من كافة أنحاء العالم للتعرف على ثقافتنا وتراثنا القطري، والاستمتاع بتجارب فريدة وجدول حافل مناسب لكافة أفراد العائلة. نتمنى للجميع عاماً مزدهراً ومميّزاً، ونتطلع دائماً إلى استضافة فعاليات تلائم تطلعات الجميع".

إليكم بعضاً من أبرز الفعاليات المدرجة في رزنامة العام المقبل:

فعاليات كبرى

1. بطولة كأس آسيا AFC قطر النسخة 18:

تُقام النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر بداية من 12 يناير/كانون الثاني وتستمر حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل على أرض ستة ملاعب، إذ يتنافس 24 منتخباً وطنياً لكرة القدم مقابل بعضهم البعض. وتشهد بطولة كأس آسيا على الإرث المستمر التي تُخلفه البطولات الرياضية في قطر، باعتبارها واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام. ومن المقرر أن تجذب البطولة مئات الآلاف من الزوار خلال فترة استضافتها، وذلك في ظل مناطق سياحية جذّابة محيطة بالملاعب ليستمتع بها المشجعين ويستكملوا حماس المباريات.

2. إكسبو الدوحة

يستمر إكسبو الدوحة، أول معرض دولي للبستنة في المنطقة، حتى 28 مارس 2024، ليوفر للزوار منصة للتواصل مع الكيانات الزراعية المحلية والدولية. تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، يركز مقدمو العروض على إيجاد حلول لمشهد زراعي أكثر استدامةً وتطوراً. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الأخرى في المعرض أيضًا، مثل الانغماس في الواقع الافتراضي، أو المشاركة في ورش عمل مبتكرة، أو استكشاف الحديقة النباتية.

3. مهرجان قطر للتسوق 2024

نستقبل عامنا الجديد من خلال مهرجان قطر للتسوق الذي يستمر من 1 إلى 27 يناير ويقدم عروضاً مذهلة في المتاجر، وسحوبات، وعروض ترفيهية تتواجد في جميع مراكز التسوق. وسيشهد المهرجان مشاركة 13 مركزاً تجارياً يمكن للزوار زيارتهم، بالإضافة إلى 100 متجر يقدم عروضاً وفعاليات ترفيهية مختلفة. وسيشهد مهرجان قطر للتسوق 2024، في نسخته الثامنة، جوائز تشمل أربع سيارات فاخرة، وهدايا مثيرة يوزعها الضيوف خلال المسابقات الحماسية، وجوائز نقدية بمبالغ متفاوتة.

4. معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2024

ستحتفل النسخة القادمة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بمرور 20 عاماً من التألق والرقي. سيشهد المعرض عناصر احتفالية مميّزة، بما في ذلك التعاون الحصري بين المصممين والكشف عن أرقى المجوهرات. وقد نجح المعرض على مدى العقدين الماضيين في جمع المجوهرات، والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة تحت سقف واحد لعرض القطع الفريدة والتصاميم الرائعة. يُقام معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في 5 فبراير ويستمر حتى 11 فبراير 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

5. مهرجان قطر الدولي للأغذية 2024

من جديد، يعود مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF) السنوي محملاً بالعديد من النكهات والتوابل والروائح، وتتواصل فعالياته من 7 إلى 17 فبراير 2024. سيتيح المهرجان الفرصة للزوار للاستمتاع بمشاركة ثقافاتهم مع بعضهم البعض والتعرف على ثقافات جديدة من خلال فن الطهي.

6. قمة الويب

تستضيف دولة قطر في فبراير 2024 المؤتمر الشهير قمة الويب (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بعد نجاح قطر في حصولها على حق الاستضافة الحصرية لقمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن شأن ذلك خلق فرصاً جديدة لآلاف المستثمرين الدوليين والأكاديميين وقادة التكنولوجيا لتطوير أطر التعاون والمضي نحو مستقبلٍ ملهم مُفعم بالابتكار.

أحداث رياضية

في إطار تعميق إرثها الرياضي والاستفادة من استثماراتها في أحدث المرافق، تقدم لكم قطر العديد من الفعاليات الرياضية التي تستضيفها في عام 2024، والتي تتنوع بين برية ومائية وجوية.

7. بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024

تُقام بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 في 2 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير 2024 في قبة أسباير، وميناء الدوحة القديم، ومركز حمد للألعاب المائية. وستستضيف هذه البطولة 2600 رياضي من أفضل الرياضيين من أكثر من 190 دولة حول العالم، سيتنافسون جميعاً على 75 ميدالية، وعلى فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتشمل الرياضات السباحة (المفتوحة والفنية)، والغوص والغطس العالي، وكرة الماء. يُمكن للزوار مشاهدة العروض المائية المذهلة للرياضيين الذين قدوموا من جميع أنحاء العالم.

8. ماراثون Ooredoo الدوحة 2024

يعود ماراثون Ooredoo الدوحة 2024 الشهير في 16 فبراير بخمس مسافات وتوقيتات مختلفة، مما يُمكّن الأشخاص من الانضمام إليه بما يتلاءم وقدراتهم. ويشجع الماراثون الجميع على المشاركة به، ويُرحب بالأشخاص ذوو القدرات المختلفة للمنافسة في فئات يختارونها ولمسافة تصل إلى 21 كم. سيتم توزيع عائدات الماراثون على الجمعيات الخيرية المحلية في قطر، مما يعني أنه بإمكان المشاركين دعم العديد من القضايا الإنسانية بمجرد ممارسة رياضة الجري.

9. مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية

يُقام مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية في 24 يناير ويستمر حتى 4 فبراير، وستتنافس فيه العديد من الخيول الأصيلة مقابل بعضها البعض. ويهدف هذا الحدث، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى الاحتفال بتراث وثقافة البلاد. إلى جانب مشاهدة المنافسة، يُمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة بدءاً من فن الرسم والنحت وحتى مشاهدة المسيرات وعروض الأضواء.

10.رالي قطر الدولي

يعود رالي قطر الدولي في عام 2024 في الفترة من 1 إلى 3 فبراير، بمشاركة البطل القطري ناصر العطية، الذي تُوج باللقب 13 مرة. وستكون هذه البطولة فرصة عظيمة لعشاق رياضة السيارات لمشاهدة متانة وإثارة الراليات التنافسية.

11. مهرجان مرمي

يعود مهرجان مرمي في الفترة من 1 إلى 27 يناير 2024 لعرض الصقارة في سيلين والاحتفال بالطائر الوطني لدولة قطر. ويوفر هذا الحدث منصة لصيادي الصقور لتقدير التقاليد البدوية في صيد الصقور.

12.سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

من المقرر استضافة سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في نهاية عام 2024، من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 على حلبة لوسيل الدولية. تعتبر الفورمولا 1 واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر شعبية في قطر، وذلك بسبب الأجواء الاحتفالية التي تضيفها في جميع أنحاء البلاد، من خلال العروض والفعاليات المميزة التي تُقام جنباً إلى جنب مع السباقات الحماسية.

قمم ومنتديات

بالإضافة إلى قمة الويب، ستواصل قطر تعزيز مكانتها كداعم لقادة الفكر العالمي ومركز للأفكار الملهمة من خلال استضافة المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، وإعادة استضافة منتدى قطر الاقتصادي السنوي.

13.المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة

تستضيف وزارة المواصلات المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في 30 أبريل حتى 2 مايو 2024. إذ يهدف هذا الحدث إلى أن يكون بمثابة منصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في حلول النقل المستدام والمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال منظور تكنولوجي وسياسات تخطيطية. وسيحضر هذا الحدث أيضاً ممثلو عن القطاعات الحكومية، ووسائل الإعلام، وقطاعات النقل، والأوساط الأكاديمية.

14. منتدى قطر الاقتصادي السنوي الرابع

يُعقد منتدى قطر الاقتصادي السنوي الرابع، بالتعاون مع بلومبيرغ، في 14 مايو ويستمر حتى 16 مايو 2024. وسيجمع المنتدى القادة الدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين ورواد الأعمال معًا لتقديم ومناقشة الجوانب الخاصة بالاقتصاد العالمي.

متاحف ومعارض

لا تحتوي متاحف قطر على مقتنياتٍ ثمينة فحسب، بل إن معمارها وواجهتها الخارجية هي أعمال فنية بحد ذاتها تصورها فنانون مشهورون، مثل متحف قطر الوطني من تصميم جان نوفيل، ومتحف الفن الإسلامي من تصميم آي إم باي. تفتح المعارض الحصرية، التي تقام لأول مرة في قطر والمنطقة، أبوابها أمام الزوار في عام 2024.

15. متحف قطر الوطني

سيستضيف متحف قطر الوطني معرض "مسار الزمن: الفن والأجداد في أوقيانوسيا" من متحف المتروبوليتان للفنون حتى 15 يناير 2024. ويقدم المعرض حالياً 130 قطعة استثنائية، والتي يتم عرضها حصرياً في متحف المتروبوليتان، نيويورك، مما يجعلها فرصة فريدة لعشاق الفن لمشاهدة مثل هذه الأعمال مباشرة في المنطقة.

16. جاليري متاحف قطر

يستضيف جاليري متاحف قطر "دان فلافن | دونالد جَد: الدوحة" حتى 24 فبراير 2024. ويُنظم هذا الحدث متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتاحف قطر، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالشخصيات الأكثر تأثيراً في الفن التبسيطي.

17. متحف الفن الإسلامي

يُنظم متحف الفن الإسلامي معرض "مرحبًا بكم في أصفهان" حتى 30 يناير 2024. يضم هذا المعرض مجموعة تعكس منطقة أصفهان في إيران في عهد الإمبراطورية الصفوية. سيجد الزوار أنفسهم في العصور التاريخية لتقدير براعة وإنجازات إحدى أهم الإمبراطوريات في التاريخ الإسلامي.

علاوة على ذلك، يستمر معرض "مهشّم" في متحف الفن الإسلامي حتى 7 مايو 2024، والذي يصور أعمال الفنانة التركية فيليكسان أونار حول الزلازل الأخيرة التي دمرت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وسيكون الزوار قادرين على معايشة المشاعر المتصاعدة لضحايا هذه الكوارث الطبيعية، ليس فقط تثقيف أنفسهم حول أحداثها.

18. متحف: المتحف العربي للفن الحديث

يُقيم المتحف العديد من المعارض التي تستمر حتى مارس 2024 لإشباع فضول الزوار تجاه الفنون والثقافة. وتشمل بعض هذه المعارض معرض مهدي مطشر: "المواجهة عبر الاستبطان"، و"دروس مُختزلة: التجريد في الحداثة العربية"، و"مدن تحت الحجِر: مشروع صندوق البريد"، و"معانٍ مبنية".

مناسبات خاصة

سيكون لدى قطر الكثير من الاحتفالات المقرر تنظيمها استقبالاً لشهر رمضان في منتصف شهر مارس، وذلك للسماح للعائلات بقضاء بعض الوقت مع أحبائهم خلال الشهر الكريم. مع اقتراب شهر رمضان. ومن المقرر أن تعمل المطاعم والمقاهي في أوقات متأخرة، مع تقديم باقات سحور وإفطار حصرية لتعزيز تجربة الصيام.

ومن المعروف أن قطر تحتفل خلال العيد بعروض رائعة من الألعاب النارية، والإضاءة، وعروض البيع بالتجزئة، والفعاليات الترفيهية العائلية.

تستعد قطر، مع دخولنا عام جديد، للترحيب بالسكان والزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك لتجربة احتفالاتها الثقافية، والبطولات الرياضية المثيرة، والمعارض الفنية الحصرية والمزيد. ترحب قطر للسياحة ترحيباً حاراً بالسكان والزوار على حد سواء للتعمق في المشهد السياحي والثقافي المتنوع التي تمتاز به البلاد.

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نبذة عن قطر للسياحة



تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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