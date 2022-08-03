يقدم مركز إلينيكون التجريبي نظرة تفاعلية شاملة على مستقبل التنمية الحضارية المستدامة والذكية على نطاق واسع في مشروع مدينة إلينيكون، أثينا في اليونان

الإمارات : أعلنت شركة لامادا للتطوير العقاري عن إطلاق مركز إلينيكون التجريبي The Ellinikon Experience Center) ) الذي يعدُ إنطلاقتةً جديدة لمشروع مدينة إلينيكون المستدامة الذكية، وهو من بين أكبر مشاريع التجديد الحضاري وأكثرها طموحاً في أوروبا ونموذج عالمي جديد للتجارب الحضارية الذكية والشاملة والمتعددة الاستخدامات. يعتبر مركز إلينيكون التجريبي أكبر مركز تجريبي مخصص للزوار في العالم، يقدم معارض طبيعية وتكنولوجية تغمر الضيوف بتجارب مميزة عن المستقبل الذكي والمستدام والذي صُممَ بشكل مبتكر من أجل إلقاء نظرة مستقبلية على هذا المشروع الرائد والجديد في اوروبا.

تقع مدينة إلينيكون السياحية على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أثينا عاصمة اليونان ومينائها ومطارها، وهي واحدة من أكبر المدن التأسيسية في العالم، والرائدة دولياً الآن في مجال التصميم الساحلي الأخضر المستدام، والحياة الذكية، والتجارب التجارية الداخلية والخارجية، والتجديد الحضاري المستدام منخفض الكربون. بشكل عام ، يقدم مركز إلينكون الجديد مخططاً شاملاً للتنمية الحضارية المسؤولة والموجهة نحو النمو المستدام مع خليط من التجارب السكنية الراقية والمعيشة الفاخرة ضمن اسعار تنافسية مقارنةً بالمساحات الخضراء الجذابة واسعة النطاق التي ستحتويها المدينة بما في ذلك واحدة من أكبر الحدائق الساحلية في العالم.

تقدم شركة لامادا للتطوير العقاري إلى أوربا مدينة مستدامة جديدة تضع اليونان بشكل بارز في طليعة الدول التي تتبنى طرق الحياة الذكية والاستدامة والابتكار التي ترفع من مستوى معيشة المجتمع والسكان. تعكس مدينة إلينيكون نموذجاً جديداً للعيش والعمل والاستمتاع بالحياة على شاطئ البحر.

وبهذا الصدد قال أوديسياس أثاناسيو ، الرئيس التنفيذي لشركة لامادا للتطوير. "يعرض مركز إلينيكون إكسبرينس مشروعاً ذا تأثير عالمي من شأنه أيضاً أن يولد قيمة استثمارية هائلة ويخلق الآلاف من فرص العمل للاقتصاد اليوناني. إذ يُعدُ المركز رمزاً ملهماً لما هو قادم لليونان والعالم".

يعمل مشروع مدينة إلينكون الذكية على تجديد الساحل الحضاري وتطبيق ممارسات الاستدامة بالقرب من الشاطئ عبر الواجهة الساحلية والمارينا التي يبلغ طولها 3.5 كيلومتر من الساحل ويمكن للجمهور من الوصول إليه بطول 1 كم، والذي يجمع بين الترفيه والمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية والسياحة في ريفيرا غاليريا (The Riviera Galleria). حيث سيتمكن الزوار من مختلف دول العالم والسكان على حدٍ سواء من الدخول إلى قلب أكبر حديقة ساحلية في أوروبا ، وهي حديقة إلينكون الساحلية (The Ellinikon Park) ، والتي ستمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأراضي الخضراء الشاسعه والنابضة بالحياة. ستشمل الحديقة برامج موسمية واسعة النطاق مع 50 كيلومترا من المسارات المُخصصة لراكبي

الدراجات الهوائية والمشاة. كما ستكون هذه أول حديقة ذكية في اليونان ، تتضمن اتصالاً سلساً، وملاحة AR ، وأنظمة الطاقة الذكية من بين العديد من الاستراتيجيات الأخرى.

تمتد البنية التحتية التكنولوجية والتصميم المدروس على كل جانب من جوانب مدينة إلينيكون مع إحتوائها على شبكات نقل من الجيل التالي من التطوير، كما سيجمع المشروع بين الهندسة المعمارية الهجينة المناخية الحيوية والداخلية والخارجية والواجهات الخضراء التي ستوفر العزل الحراري المناسب وتساعد في الحد من إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وسيتم كذلك تجهيزها بتنقية هواء حديثة ومرنة تمتد على طول الخط الساحلي تنقي الهواء بمساعدة أجهزة إستشعار مهندسة بيئياً. وسيشمل هذا المشروع المذهل الذي يضم نمط الحياة الساحلية على الواجهة البحرية أيضاً أماكن ومرافق جديدة ومبتكرة للرياضة والصحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيجدد مشروع إلينيكون المبتكر فكرة المساحات التجارية الواسعة والتي ستسهم بإدخال التطورات على الحياة المكتبية المستدامة والتي تعتمد على التكنولوجيا في تعزيز الإبداع ونمو الأعمال مع توفير عامل جذب أساسي للاحتفاظ بالمواهب واكتسابها في أثينا وفي الوقت ذاته ستوفر الضيافة المتوسطية تجارب سياحية ومؤتمرات وأنشطة ترفيهيه و وجهات سياحية متنوعة من خلال جلب مجموعة من الفنادق والمنتجعات التي سيتم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء الضيافة الرائدين. كما سيتم دمج متاجر التجزئة والمطاعم ذات الشهرة العالمية عبر مجموعة كاملة من مختلف شرائح المستهلكين في جميع أنحاء المساحات التجارية والضيافة المستدامة التي ستركز على العافية.

مركز إلينيكون التجريبي (The Ellinikon Experience Centre)

مدينة إلينيكون هي مدينة المستقبل التي أعلنَ عن إطلاقها في مركز إلينيكون التجريبي حيث تم تقديم جميع عناصر المدينة بتفاصيل غامرة ومثيرة. يمتد مركز التجربة على مساحة 4,800 متر مربع في حظيرة طائرات سابقة تم إختيارها كنصب تذكاري حديث من قبل وزارة الثقافة اليونانية، ويقدم مركز التجربة خمسة مجالات موضوعية وأكثر من 22 معرضا تفصيلياً للمشروع من بداية استخدامهُ كمطار وقاعدة للقوات الجوية إلى تطوره المذهل ليصبح واحداً من أكثر مشاريع التنمية الحضارية ابتكاراً وطموحاً في العالم. حيث يسمح المركز للزوار من إكتشاف المدينة من خلال تجربة تفاعلية ديناميكية توضح كيف يخلق المشروع أغوراً عالمية ويمثل نموذجاً جديداً للمساحات السكنية والتجارية والتجزئة والترفيه والضيافة وأكثر من ذلك من خلال المجالات ذات الطابع الخاص للعيش في عصر جديد، والعيش في الطبيعة، والعيش في المستقبل، والعيش الذكي، والعيش على البحر، وكلها تمثل جوانب رائدة ومختلفة من هذا المشروع.

حيث سيستمتع الزوار بتجربة كاملة لإختبار جميع جوانب هذه المدينة الذكية من خلال أكبر نموذج مصغر تفاعلي تم إنشاؤه على الإطلاق في اليونان في معرض ليفينج نيو إيرا (Living a New Era)، والذي يتضمن أكثر من 25000 قطعة فردية بمقياس 1:625 توضح المساحات الخضراء في مدينة إلينيكون، وتصاميم الجيل التالي من التطوير، ونمط الحياة الساحلية ، ومشاريع البنية التحتية ، وصولاً إلى الشوارع الفردية ومسارات ركوب الدراجات بتفاصيل دقيقة.

كما يمكن للضيوف المغامرين من القيام خلال هذه التجربة برحلة بحرية على الساحل المجدد ومشاهدة الشاطئ والمارينا والمعالم الأخرى افتراضياً على متن قارب سريع محاكي في منطقة العيش قرب البحر (Living by the Sea)، كذلك يمكنهم تجربة المناظر البانورامية للمنتزه والساحل من خلال 4 مساكن مختلفة في مدينة إلينيكون. كذلك سيتمكن الزوار من التعرف على العيش في الطبيعة من خلال نموذج مصغر لحديقة إلينيكون أكبر حديقة ساحلية في أوروبا تضم مليوني متر مربع من الأراضي الخضراء النابضة بالحياة، وأيضاً من خلال جولة افتراضية بالدراجة الهوائية على جزء من مسارات المشروع. يقدم هذا المعرض أيضاً مكتبة نباتية تحاكي النباتات السائدة في الحديقة بينما تقلد قبة الحديقة الليلية المتواجدة في المشروع الحياة الليلية في الحديقة من خلال تجسيد الضوء والأصوات والروائح التي تبدو حقيقية مثل العالم الخارجي.

وأخيراً، يقدم برنامج "عيش المستقبل" تقنيات وبنى تحتية مبتكرة من شأنها أن تجعل من مدينة "إلينيكون" حاملة للمعايير العالمية للتنمية الحضارية المرنة، مثل شبكة النقل التي ستجعل من مدينة "إلينيكون" مدينة متنقلة مدتها 15 دقيقة؛ والهندسة المعمارية المناخية الحيوية؛ وأجهزة استشعار مستوى المياه التي ستمنع الفيضانات وتعزز المرونة الساحلية وغيرها الكثير.

إن الحجم الهائل والطموح لتطوير مدينة إلينيكون (The Ellinikon) وجعلها تنبض بالحياة أمام أعين الضيوف من كل ركن من أركان العالم في مركز إلينيكون التجريبي. حيث يمكن للزوار لمس ورؤية وسماع ما سيأتي من خلال رحلة غامرة وتجريبية بالكامل. الرحلة المقدمة في مركز الزوار الفريد ومناسبة لمشروع لا مثيل له حقاً وغير مسبوق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: om.gr/encexperiencecentre.theellinikon..

يتم تطوير مشروع التجديد الحضاري لمدينة إلينيكون الذكية من قبل شركة لامادا للتطوير العقاري (Lamda Development S.A) المطور العقاري الرائد والمستثمر ومدير الأصول في اليونان، والذي قاد بعضا من أكثر مراكز التسوق والترفيه طموحاً ونجاحاً في البلاد ، ومباني المكاتب والمجمعات السكنية والمراسي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن لامادا للتطوير العقاري

شركة لامادا للتطوير العقاري مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة أثينا، وهي شركة قابضة متخصصة في تطوير واستثمار وإدارة العقارات. تشمل مشاريع تطوير لامادا للتطوير العقاري ثلاثة مراكز للتسوق والترفيه (مول أثينا والقاعة الذهبية في أثينا ، وكوزموس البحر الأبيض المتوسط في سالونيك) ، ومباني المكاتب، والمجمعات السكنية، والمراسي في فليسفوس وإلينيكون. كما ستقوم شركة لامادا بالتجديد الحضاري الكامل لمنطقة مطار إلينيكون السابق، وستكون مدينة إلينيكون أكبر استثمار خاص في اليونان وأكبر مشروع تجديد حضاري في أوروبا. حيث يقدر المبلغ الكلي للاستثمار لهذا المشروع بقيمة 8 مليارات يورو. وتمتلك مجموعة لاتسيس حصة الأغلبية في الشركة. للمزيد من المعلومات عن شركة لامادا للتطوير www.lamdadev.com

توجه جميع الاستفسارات الإعلامية في الشرق الوسط إلى AllDetails:

فرح احمد - مدير العلاقات العامة

هاتف: 4670 448 4(0) 971+ جوال: 3323158 50(0) 971+

البريد الإلكتروني: farah.ahmed@alldetails.net