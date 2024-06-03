الصفقة ترسخ مكانة "أدنوك للإمداد والخدمات" فوراً كشركة رائدة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، وتُسرّع التوسّع العالمي للشركة في ظل حضور "نافيغ8" القوي في 15 مدينة عبر خمس قارات

الصفقة تُحقق قيمة تراكمية فورية، ومن المتوقع أن تحقق ربحًا إضافيًا لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20٪ على الأقل للسهم الواحد بعد أول عام من الاستثمار

حققت "نافيغ8" أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، وتوفر الصفقة فرص نمو جديدة وعوائد مرتفعة لشركة " أدنوك للإمداد والخدمات"

ستحقق "أدنوك للإمداد والخدمات" قيمة إضافية من خلال وفورات التكلفة المشتركة وتحقيق التآزر بهدف ا لوصول إلى توفير أكثر من 375 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار أمريكي)

تساهم الصفقة في دعم استراتيجية النمو التحويلية للشركة، مع تقدمها نحو هدف الاستثمار الاستراتيجي البالغ أكثر من 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليار دولار أمريكي) بعد عام واحد فقط من الادراج العام، والتي تتماشى مع سجل "أدنوك للإمداد والخدمات" الحافل في صفقات الاستحواذ والنمو

"نافيغ8" تعد شركة عالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية مع أسطول من الناقلات الحديثة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 3 يونيو 2024: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" (ويشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة "نافيغ8 توبكو القابضة" ("نافيغ8") التي تعد شركة عالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية مع أسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة، حيث تتواجد الشركة في 15 مدينة عبر خمس قارات.

تساهم هذه الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع الشركة عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج.

الملخص المالي والاستراتيجي

الاتفاقية: وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80% من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم إماراتي (1.04 مليار دولار أمريكي)، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024. وستستحوذ على نسبة 20% المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم إماراتي (335 إلى 450 مليون دولار أمريكي).

وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80% من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم إماراتي (1.04 مليار دولار أمريكي)، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024. وستستحوذ على نسبة 20% المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم إماراتي (335 إلى 450 مليون دولار أمريكي). أرباح تراكمية فورية: ستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها "أدنوك للإمداد والخدمات" للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي "أدنوك للإمداد والخدمات". حققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي) من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44% من أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نفس الفترة.

وفورات التكلفة: تهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار أمريكي) من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية.

تهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار أمريكي) من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية. الحضور العالمي : يساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية.

: يساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية. إمكانيات جديدة وخدمات معززة: من خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " يُشكل هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة. ويُساهم الاستحواذ على ’نافيغ8‘، المتواجدة في 15 مدينة عالمية، وأسطول ناقلاتها، وخدماتها العالمية المستوى، في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا، إلى جانب ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة".

وبعد استكمال عملية الاستحواذ، سيواصل فريق إدارة "نافيغ8" الحالي إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية "نافيغ8"، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع "أدنوك للإمداد والخدمات".

من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "نافيغ8": "نحن متحمسون جداً لاستثمار شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق ’نافيغ8‘ العالمي على مدى السنوات السبعة عشر الماضية. وأبرز ما يميز هذه الشراكة هو الجمع بين مكانة وخبرات شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ ومجموعة ’أدنوك‘ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع دور’نافيغ8‘ الفريد في القطاع البحري. لا ريب أن ذلك يتيح لنا تعزيز الخدمة والقيمة التي نُقدمها لعملائنا ومجموعة شركاتنا. يحدونا الفخر بدعم شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في مساعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي".

مسار نمو متسارع

وفي وقت الطرح العام الأولي في عام 2023، التزمت "أدنوك للإمداد والخدمات" باستثمار ما يتراوح بين 14.7 إلى 18.3 مليار درهم إماراتي (4 إلى 5 مليار دولار أمريكي) على المدى المتوسط. وفي أعقاب الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري وتعديل توقعات الأرباح لتحقق مستويات أعلى، مدفوعةً بالأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً مع نيتها استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليار دولار أمريكي) في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات وخارجها.

كانت النتائج المالية للربع الأول قوية، حيث شملت زيادة في صافي الربح بنسبة 34٪ على أساس سنوي، وزيادة في الإيرادات بنسبة 42٪. وقد شهد الاكتتاب العام الأولي للشركة في العام الماضي نجاحًا قياسيًا، حيث كان طلب المستثمرين أكثر من عدد الأسهم المطروحة بـ 163 مرة، ما جعله الاكتتاب الأكثر طلبًا عالميًا في وقت الإدراج لعام 2023، وثاني أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023. كما تضاعف قيمة سعر السهم منذ الطرح الأولي في البورصة. والجدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة من الصفقات التي تولتها الشركة بنجاح منذ الاكتتاب العام.

وأضاف القبطان المصعبي: "عند إدراج الشركة في عام 2023، التزمنا تجاه مساهمينا والسوق بتسريع استثماراتنا الاستراتيجية على المدى المتوسط. واليوم، نفخر أننا نقترب من تحقيق هدفنا في استثمارات النمو الاستراتيجي من خلال توسيع الأسطول وحضورنا العالمي. كما يُؤكد استحواذنا على’نافيغ8‘، إلى جانب أنشطة بناء السفن التي قمنا بها مؤخراً، أن شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ تمضي قُدماً في استراتيجيتها لتحقيق قيمة متزايدة لمساهميها".



نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي

أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز:ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.



نبذة عن نافيغ8

تأسست شركة نافيغ8 في عام 2007 وتدير عملياتها في 15 مدينة عبر خمس قارات. وهي مزوِّد متكامل لخدمات إدارة الشحن البحري. وباعتبارها مالكاً ومشغلاً في مجال أعمال تأجير للسفن، تحظى الشركة بمكانة رائدة تمنحها فرصة الوصول للمعلومات ذات صلة بالقطاع البحري في جميع أنحاء العالم.





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