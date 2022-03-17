الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلقت شركة "كْيُو للعقارات"، اليوم، المرحلة الأولى من مشروعها السكني الفاخر"ريم هلز" في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي وبتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار درهم، وذلك في إطار رؤيتها بمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز نموه.

ويتضمن المشروع فلل فاخرة تُعَد الأكبر مساحةً، داخلياً وخارجياً، على مستوى الدولة بالإضافة إلى تلة معمارية مميزة تطل على المنظر الطبيعي الجميل والمساحات الخضراء الشاسعة، واطلالات على الواجهة البحرية وشاطئ البحر. ويعتبر مشروع "ريم هلز" وجهة استثنائية تقدم لسكانها أسلوب حياة يتمتع بالهدوء والسكينة، نظراً لموقعه الفريد وكونه يقع على تلة وشاطئ خاص مما يضفي لمسات ساحرة على المشروع.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبد الله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة "كْيُو القابضة"، الشركة الرائدة في مجال الأعمال والاستثمار والشركة المالكة لـ "كْيُو للعقارات": "يُعَد ’ريم هلز‘مشروعاً عقارياً بارزاً يتماشى مع جهود شركة ’كْيُو القابضة‘ في أن تكون أبوظبي مركزاً عالمياً في مجال الاستثمار العقاري وبما يمّكن الشركات والمستثمرين في هذا القطاع المهم من بناء علاقات شراكة محلية ودولية ". مضيفاً: "في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعمل شركة ’كْيُو القابضة‘ على صياغة مستقبل الاستثمار لتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التركيز على التميز وتنويع الاستثمارات وتوفير كافة الخيارات للمستثمرين".

ويوفر مشروع "ريم هلز" خدمات رائدة سهلة الوصول لجميع السكان، ضمن مساحات خضراء خلابة، منها المنتزهات المفتوحة، والمدارس، والجوامع، والمراكز الاجتماعية والنوادي الرياضية، والمراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن المناطق المجهزة لممارسة الهوايات والرياضات المختلفة كالمشي وركوب الدراجات، مع خيارات متنوعة للتنقل مُصممة خصيصاً لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة والهدوء.

من جانبه، قال ماجد فؤاد محمد عوده، الرئيس التنفيذي شركة "كْيُو القابضة": "يتمتع مشروع ’ريم هلز‘ بموقع استراتيجي وجذّاب في جزيرة الريم ويحتضن إنجازات هندسية فريدة، مثل التلة المعمارية المميزة، ويوفر مجموعة من الفلل الفاخرة تُعَد الأكبر مساحةً، داخلياً وخارجياً، على مستوى الدولة بتصميمات معمارية عصرية وفق أعلى مقاييس الفخامة والرقي، لتكون كل مجموعة منها مجتمع مغلق ببوابات خاصة (كومباوند) تحتضن مناظر طبيعية رائعة وخدمات فريدة وحصرية مصصمة لينعم ساكنيها بالهدوء والسكينة في بيئة تتميز بالفخامة والراحة". مؤكداً عوده أن مشروع "ريم هلز" يقدم أقل رسوم الخدمات العقارية ورسوم المجمعات السكنية للمُلاك والمستثمرين مقارنةً بمعظم المشاريع العقارية المطروحة حالياً.

وأشار عوده إلى أن الوحدات السكنية في مشروع "ريم هلز" مصصمة لتكون الأوسع والأكثر فخامة من نوعها، كما يوفر المشروع ممرات واسعة خاصة بالمشاة وأخرى للدراجات، فضلاً عن العديد من المرافق المخصصة للأنشطة الرياضية الأخرى.

والجدير بالذكر أن مشروع "ريم هلز" هو أحد مشاريع "كْيُو للعقارات"، الشركة التابعة لمجموعة "كْيُو القابضة" والتي تأسست لتسهم في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتعمل على تصميم وبناء مشاريع فريدة تتميز بالفخامة والطابع العصري والمستدام.

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