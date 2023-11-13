سيركو تُعيّن فريقًا يضم 65 موظفًا لتقديم خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق بأعلى المعايير العالمية.

وقع الطرفان الاتفاقية تزامنًا مع انطلاق فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران هذا الأسبوع.

المملكة العربية السعودية: أعلنت سيركو، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الخدمات العامة الأساسية، عن توقيع عقدٍ بقيمة 157 مليون ريال سعودي مع (daa) العالمية، الشركة المُشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي، لتقديم خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والخدمات شبه الطبية داخل مطار البحر الأحمر الدولي في المملكة العربية السعودية لمدة 8 سنوات.

بموجب هذا العقد، ستزود سيركو مطار البحر الأحمر الدولي الأكثر حداثة في المملكة بمختلف الخدمات من الفئة 7، على يد نخبة من الكوادر المتخصصة في مجالي الإنقاذ ومكافحة الحرائق، والخدمات شبه الطبية؛ لذا عيّنت سيركو فريقًا احترافيًا يضم 65 من أمهر الكفاءات المُدربة لتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ داخل مطار البحر الأحمر الدولي.

سيتولى الموظفون الجدد مسؤولية تشغيل وصيانة أسطول من المركبات ومعدات الطوارئ المجهزة على أحدث طراز لضمان امتثال عمليات المطار بأعلى معايير السلامة. تُعد هذه الخدمات ضرورية لتلبية المتطلبات التنظيمية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني، فضلًا عن ضمان أمن وسلامة جميع العمليات داخل المطار.

قبيل توقيع هذا العقد، قامت سيركو بتدريب نخبة من الكفاءات الوطنية السعودية، لإدارة مهام مركز الاستجابة لبلاغات الطوارئ وعمليات غرفة التحكم.

صرح "فيل ماليم" الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، قائلًا: "نحن ملتزمون تمامًا بالعمل مع شركة (daa) العالمية لضمان تلبية مطار البحر الأحمر الدولي لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية. تتمتع سيركو بتاريخ طويل في تقديم خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، ويبذل فريق العمل لدينا أقصى الجهود حرصًا على سلامة الركاب، والطائرات، والبنية التحتية للمطار، مما يساهم في رفع كفاءة المطار وسير العمليات التشغيلية بسلاسة. وسنواصل دعم رؤية السعودية 2030 لإحداث تأثير إيجابي ملموس، وتحويل الرؤى الوطنية لحقائق ملهمة من خلال عملنا في جميع أنحاء المملكة".

صرح "بول أودونوفان"، الرئيس التنفيذي لمطار البحر الأحمر الدولي، قائلًا: "إن الخبرة العالمية الهائلة التي تتمتع بها سيركو وسجلها الحافل بالنجاح، تجعلها الشريك الأمثل لدعم الجهود الرامية لضمان سلامة الركاب وموظفي المطار. كم نحن متحمسون للتعاون مع سيركو للارتقاء بمعايير الأمن في مطار البحر الأحمر الدولي، ليصبح مثالًا يُحتذى به للسلامة في المطارات على مستوى العالم. من المؤكد أن هذه الاتفاقية الممتدة على مدار 8 سنوات مقبلة، ستثمر عن شراكة متينة تضمن سلامة الزوار الكرام وموظفي مطار البحر الأحمر الدولي على المدى الطويل".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة (daa) العالمية

تعمل (daa) العالمية تحت مظلة شركة (daa) العامة المحدودة؛ وهي مجموعة عالمية مُتخصصة ضمن قطاع المطارات وتجارة التجزئة للسفر، مملوكة للدولة وتتخذ من مطار دبلن مقرًا لها. تضم المجموعة الكثير من الشركات والعملاء عبر 15 دولة في جميع أنحاء العالم، وتُدير العديد من الأنشطة وعلى رأسها تشغيل وإدارة مطاري دبلن وكورك في أيرلندا، فضلًا عن امتلاك حصة تبلغ 20% في مطار دوسلدورف في ألمانيا، و11% في "هيرميس" للمطارات، التي تدير مطاري لارنكا وبافوس في قبرص. تُدير شركة "إير ريانتا" العالمية، ذراع المجموعة المتخصصة في تجارة التجزئة للسفر، عملياتها في 13 دولة بما في ذلك أيرلندا، وقبرص، والجبل الأسود "مونتينيغرو"، والبرتغال، وكندا، وبربادوس، والهند، وإندونيسيا، وعمان، ولبنان، والبحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية. تُقدم شركة (daa) العالمية مختلف خدمات الإدارة، والاستثمار، والاستشارات للعملاء من جميع أنحاء العالم، وتشمل أبرز العقود لديها، إدارة المبنى رقم 5 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار البحر الأحمر الدولي بالمملكة العربية السعودية.

حول سيركو

سيركو؛ مزود عالمي رائد في مجال تقديم الخدمات العامة، مع خبرات هائلة ودراية وفهم عميق للمنطقة. نعمل على إدارة الموارد البشرية، والأصول، والبيانات نيابة عن عملائنا وشركائنا امتثالًا بأعلى المعايير العالمية من خلال الوكالة التابعة لنا "إكسبيرينس لاب" المتخصصة في تصميم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء. نستفيد من أحدث التقنيات، ونسخر الخبرات الدولية لتقديم خدمات عالمية رفيعة المستوى للحكومات، وشبه الحكومات، وكبرى الشركات الخاصة.

تلتزم سيركو بدعم الاقتصادات المحلية عبر توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية من خلال برامج التوطين. نسعى دائمًا إلى إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، والمساهمة في تعظيم العائد على الاستثمار للشركات، والحكومات، وإطالة عمر أصولهم.