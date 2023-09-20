30 إلي 40 % تخفيضات علي السلع الاستراتيجية تنطلق 25 سبتمبر الجاري ولمدة 14 يوم

القاهرة: أعلنت مجموعة اللولو هايبر ماركت الدولية، تقديم تخفيضات حتى 40% علي جميع المنتجات داخل الــ 3 فروع التابعين للمجموعة (و العديد من العروض الحصرية و الفعاليات لكل افراد العائلة) خلال 25 سبتمبر حتي يوم 8 أكتوبر ، وذلك بالتزامن مع إحتفالية المجموعة بمرور 8 سنوات علي تواجدها في السوق المصري.



وأضافت مجموعة اللولو هايبر ماركت الدولية ، خلال بيان صحفي، أنه يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الاستراتيجية في الثلاث فروع التابعين للمجموعة ، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ( بلإضافة إلى إقامة فعاليات و إحتفالات لكافة افراد الأسرة) خلال يوم 29 سبتمبر الجاري .



وأوضحت أن: «تركيز مجموعتنا على الجودة، وتوفير خدمة راقية للعملاء قد ساعدنا على تحقيق الاستقرار في سوق التجزئة ، والحفاظ على مستوى معقول لأسعار السلع الأساسية في السوق المصري» .



وقال البيان، أن المجموعة تمتلك قدرة كبيرة لتعمل كقناه لنقل الصادرات المصرية على مستوى العالم، حيث قامت ( شركة واي انترناتشونال مصر) فرع التصديرالتابع للمجموعة، بالفعل بتصدير كميات هائلة لما يزيد عن 800 منتج مصري من أقسام الخضار والفاكهة وغيرها من المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة وأيضاً المنتجات الغير غذائية لفروعها الأخرى من الهايبرماركت المنتشرة ما بين دول الشرق الأوسط ، وتخطط المجموعة أيضاً لعمل زيادة جوهرية في صادرتها من مصر.



وذكر، أن مجموعة اللولو الدولية تعمل لمدة أربعة عقود من الخبرة بقيادة السيد يوسف علي، رئيس مجلس الادارة، والتي يقع مركزها الرئيسي في أبو ظبي وتعمل في 23 دولة في أنحاء العالم، وتعد أسرع مجموعة بيع للتجزئة نموا في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8.4 مليار دولار أمريكي ، وينتشرأكثر من 240 هايبر ماركت ومركز للتسوق من مجموعة اللولو في منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونسيا.

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