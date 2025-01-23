دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت باربيكيو بروز، العلامة التجارية العالمية الرائدة في صناعة الشواء والطهي على الحطب، عن شراكتها مع بيتروت للضيافة وخطتها لافتتاح ثمانية منافذ لتقديم الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2027. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول موقع رئيسي في خور دبي مع موعد افتتاح مبدئي في أغسطس 2025.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم نكهات باربيكيو بروز الأصيلة وتجربة الشواء الفريدة إلى المشهد الطهوي المتنوع في الإمارات. وتشمل هذه التجربة المطاعم، الفعاليات المؤقتة، المناسبات العامة، المهرجانات، الفعاليات الاجتماعية، الاحتفالات الخاصة، وخدمات التموين والضيافة الخاصة.

تعمل باربيكيو بروز حاليًا في بلجيكا ضمن مهرجان تومورولاند الشهير، بالإضافة إلى عملياتها في كل من لبنان، مصر، والكويت. ومع اعتبار الإمارات العربية المتحدة سوقًا رئيسيًا للابتكار والتنوع في فنون الطهي، تمثل هذه الشراكة خطوة بارزة في استراتيجية توسع العلامة التجارية.

ستعتمد الشراكة على المعرفة الواسعة لـ"بيتروت للضيافة" بالسوق المحلي وخبرتها التشغيلية الكبيرة، مما يسهل افتتاح عدة مواقع لـ"باربيكيو بروز" في أبرز المواقع الحيوية بالإمارات. وتخطط باربيكيو بروز الإمارات للتوسع في قطاعات متعددة من سوق الأغذية، بما في ذلك المواقع المؤقتة، وخدمات التموين للمناسبات العامة والخاصة، والمشاركة في المهرجانات.

وقال ماريو عون، مالك العلامة التجارية العالمية لـ"باربيكيو بروز":"الشراكة مع بيتروت للضيافة تمثل خطوة مثيرة للغاية بالنسبة لنا. الإمارات سوق مذهلة، ونحن متحمسون لجلب نكهات الشواء العالمية إلى هذه البيئة النابضة بالحياة. هذه الشراكة لا تمثل فقط نقطة تحول هامة لعلامتنا التجارية، بل تتيح لنا أيضًا مشاركة شغفنا بالشواء مع المجتمع المتنوع والحيوي في الإمارات."

أعرب أنطوان ماسه وألكساندر سوسكي، الشريكان الإداريان في بيتروت للضيافة، عن حماسهما قائلين:

"نؤمن بأن الإمارات هي السوق المثالي لعلامة "باربيكيو بروز" التي تتميز بأسلوب حياة ممتع وعصري وعشق الشواء. ومع معرفتنا العميقة بتفضيلات السوق المحلي واتجاهاته، نحن واثقون من قدرتنا على تكييف علامة "بي بي كيو بروز" لتناسب عملاء الإمارات مع الحفاظ على أصالة العلامة التجارية التي يعرفونها."

من المقرر افتتاح أول فرع لـ"باربيكيو بروز" في منطقة خور دبي بحلول أغسطس 2025، مع خطط لتوسيع الانتشار ليشمل مواقع إضافية. وسيقدم المطعم قائمة متنوعة من أطباق الشواء، التي يتم إعدادها بأجود المكونات وبأساليب شواء تقليدية مستوحاة من مختلف أنحاء العالم.

وكجزء من هذه الشراكة، تلتزم باربيكيو بروز وبيتروت للضيافة بالاستدامة والمشاركة المجتمعية، لضمان أن تساهم عملياتهما بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي وحماية البيئة.

عن "باربيكيو بروز"

تلتزم العلامة التجارية العالمية باربيكيو بروز بتقديم نكهات وتجارب شواء أصيلة لعشاق الطعام حول العالم. مع عمليات ناجحة في بلجيكا (ضمن مهرجان تومورولاند)، لبنان، مصر، والكويت، تُعرف العلامة التجارية بالتزامها بالجودة والابتكار والاستدامة.

عن "بيتروت للضيافة"

بيتروت للضيافة هي مجموعة ديناميكية متخصصة في قطاع الضيافة، تركز على أسلوب الحياة وتجارب الطعام الفريدة. بفضل التزامها بالجودة ورضا العملاء، تسعى بيتروت للضيافة لتعزيز المشهد الطهوي في الإمارات العربية المتحدة.

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