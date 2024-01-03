دبي، الإمارات العربية المتحدة: طوت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ صفحة العام 2023 بالإعلان عن إنجاز 7,699 وحدة سكنيّة، وبيع 8,834 وحدة، بنمو وصل إلى 16.5% من حيث المبيعات مقارنة بالعام 2022. كما التزمت عزيزي بتسليم 6,069 وحدة سكنيّة ضمن 22 مبنى في دبي خلال عام 2024، بما في ذلك 19 مبنى في مشاريع ريفييرا، وعزيزي فيستا في مدينة دبي للاستديوهات، وبيرل، وكريك فيوز2.

وقد شهد العام 2023 قيام عزيزي بتطوير ما يزيد عن 3.8 مليون قدم مربّع من المساحات المبنيّة، عبر أكثر من 162 طابقاً، وصبّ ما يزيد عن 204,600 متر مكعّب من الخرسانة، وإنجاز أكثر من 30.1 مليون ساعة عمل.

وكانت عزيزي قد أطلقت خلال العام 2023 مشروع عزيزي فينيس، المجمع الفاخر المستوحى من مدينة البندقية، ويقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها، في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو. إلى جانب العديد من المباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا في مدينة محمد بن راشد. كما احتفت عزيزي بتسليم مشروع برتون، وهو مشروع سكني يتميّز بالاتصال الجيّد مع محيطه وموقعه الاستراتيجي في الفرجان، ومشروع عزيزي عنبر، وأكثر من 40 مبنى في مشروع ريفييرا.

كما حصلت عزيزي للتطوير خلال العام الماضي أيضًا على جائزة "أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط للعام" خلال القمة العاشرة للمستشارين والمطورين العقاريين. علاوة على ذلك، أعلنت عزيزي عن خطتها الاستثمارية في مجال الضيافة بقيمة 60 مليار درهم إماراتي، من خلال إطلاق 50 فندقًا ومنتجعًا فاخرًا، وفندقًا آخراً مرموقًا من فئة سبع نجوم في دبي.

وتعليقًا على هذه الإنجازات، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "لقد شكّل عام 2023 عامًا مثالياً ومزدهراً بشكل استثنائي بالنسبة لنا كمطورين، وكذلك لشركائنا، وللقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. تميّز هذا العام بجودة البناء وسرعته، والطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين الذي يعكس الزيادة الواضحة في المبيعات، إلى جانب كونه العام الذي أطلقنا خلاله مشروع عزيزي فينيس، ما يجعل منه عاماً استثنائياً. نتطلع خلال العام 2024 إلى إنجاز أكثر من 6000 وحدة سكنيّة، وملتزمون في مهمتنا المتمثلة في إثراء الحياة وتحفيز القطاع العقاري في دولة الإمارات، جنبًا إلى جنب مع كافة أصحاب المصلحة الذين نُعرب عن امتناننا لهم نظير مساعدتنا على تحويل مشاريعنا من مجرد تصور إلى واقع ملموس".

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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