الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: كشف شعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد عن تخصيص التعاونية 8 حملات ترويجية استثنائية على مدار الشهر الجاري، بنسبة خصومات تصل إلى 50% على أكثر من 2000 سلعة مختارة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، بما في ذلك المواد الغذائية، الأجهزة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والرحلات ومستلزمات الشتاء.

وأكد أن هذه العروض تأتي في إطار سعي التعاونية المستمر لتقديم أفضل العروض لمتسوقيها وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك تلبية لاحتياجات جميع الفئات المجتمعية، مبيناً بأن الحملات بدأت منذ بداية شهر يناير ومستمرة في كافة فروع التعاونية المنتشرة بإمارة دبي حتى نهاية الشهر الجاري، مع توفر منتجات متنوعة محلية وعالمية.

ولفت بأن من أهم الحملات التي سيتم إطلاقها خلال شهر يناير، حملة رأس السنة الجديدة التي ما زالت مستمرة، وحملة نهاية كل أسبوع التي تمتاز بعروض توفير كبرى، إضافة إلى تخصيص مهرجان للروبيان خلال الشهري الجاري، وأخر للحمضيات.

وبين بأن تعاونية الاتحاد ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائها والمتسوقين، حيث تعتبر هذه الحملات جزء من استراتيجيتها المستمرة لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، إذ سيتم طرح في كل أسبوع عروض وخصومات على منتجات وفئات جديدة حتى تعم الفائدة على الجميع ويستفيد أكبر عدد ممكن منها.

وأوضح أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية الخاصة بشهر يناير عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية، ضمن مبادراتها السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية، حيث يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين.

-انتهى-

#بياناتشركات