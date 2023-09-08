الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها 8 حملات ترويجية لتخفيض أكثر من 3 آلاف سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي، بنسب خصومات تصل إلى 65% خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك تزامناً مع العودة من الإجازات الصيفية وعودة الطلبة للمدارس، والتزماً منها بتوفير منتجات بأسعار تنافسية بشكل دائم لإسعاد المستهلكين.

وبينت أن حملات التخفيضات تأتي ضمن المبادرات التي تطلقها تعاونية الاتحاد، ومن خلال خطط معدة مسبقاً، لتوفير المنتجات الأكثر استهلاكاً بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية، حيث سيتم توفير جميع السلع المخفض أسعارها في كافة فروعها التابعة لها والبالغة 27 فرعاً طوال فترة الحملات، إلى جانب العروض الخاصة التي تطرحها على موقعها ومتجرها الإلكتروني الذكي، والتي تصل أيضا نسبتها إلى 65%.

وأشارت إلى أن المتسوقين طيلة أيام شهر سبتمبر 2023 سيتمكنون من التمتع بالخصومات المطروحة والعروض المتاحة، إذ أن جميع الحملات البالغ عددها 8 ستكون شاملة ومتنوعة، وسيتم الطرح في كل أسبوع عروض وخصومات على منتجات وفئات جديدة حتى تعم الفائدة على الجميع ويستفيد أكبر عدد ممكن منها، حيث ستكون الأسعار منافسة ذات جودة عالية ووفق أفضل المعايير والمواصفات.

وأضافت أن حملات العروض تشمل حملة بعنوان العودة للمنزل وحملة التخفيضات الكبرى وعروض نهاية الأسبوع والتي تتضمن عروضاً حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والإلكترونيات والأدوات المنزلية لتلبية كافة طلبات واحتياجات المستهلكين.

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